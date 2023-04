Sainte-Anne perd la finale du concours Kraft Hockeyville, mais reste déterminée

Sainte-Anne faisait partie des quatre villes finalistes retenues cette année pour le prix qui offre un financement au gagnant pour lui permettre de réaliser un projet en lien avec le hockey.

Le maire de Sainte-Anne, Yves St Vincent, a salué les efforts de sa communauté. « On a vu ce que notre communauté peut faire ensemble quand c'est nécessaire et on pense que ça va donner beaucoup d'énergie pour continuer à sauver notre aréna », souligne-t-il.

Le nom du gagnant a été dévoilé pendant l’émission Hockey Night in Canada après un vote du public en ligne le 31 mars et le 1er avril.

Outre la localité manitobaine, les autres villes sont Saint-Anselme au Québec, Maple Ridge en Colombie-Britannique et West Lorne en Ontario. Selon le site web de l'organisation du concours, mise à part West Lorne, les trois autres villes finalistes recevront chacune un chèque de 25 000 $ pour améliorer leur aréna.

Sainte-Anne qui cherche un financement pour le remplacement du système de refroidissement de son aréna y voyait une belle opportunité pour réaliser les travaux.

Le système de refroidissement de l'aréna Maurice Chaput est vieux de plus de 50 ans, et il est devenu difficile pour les amateurs de se servir de la patinoire pour les activités sportives.

Selon les gestionnaires de l’aréna, les 250 000 $ devraient représenter 80 % de la somme nécessaire aux travaux.

En raison des problèmes créés par le vieillissement du système de refroidissement, les résidents de Sainte-Anne sont obligés de se rendre dans d’autres localités pour utiliser des infrastructures beaucoup plus adaptées.

Yves St-Vincent reste toutefois déterminé, malgré le défi. « Il faut qu'on parle aux gouvernements provincial et fédéral pour chercher des fonds. On est la communauté francophone au Manitoba qui grandit le plus vite », assure-t-il.