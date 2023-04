Altercation dans un autobus à Surrey : un homme poignardé à la gorge, un homme arrêté

Selon la police du transport de Metro Vancouver, une altercation a éclaté entre deux hommes dans l’autobus.

Au cours de cette altercation, l'un des hommes aurait sorti un couteau et tranché la gorge de l'autre homme , relate l’agente Amanda Steed. Elle ajoute que la victime a été transportée à l'hôpital avec des blessures mettant sa vie en danger. Le motif de l'attaque n'a pas encore été déterminé.

La caporale Vanessa Munn, agente des relations avec les médias de la Gendarmerie royale du Canada de Surrey, explique que l'enquête n'en est qu’à ses débuts.

Amanda Steed précise qu'un passager a composé le 911 après l'incident, et dit ne pas savoir exactement combien de personnes se trouvaient dans l’autobus à ce moment-là. À cette heure, nous pensons que le suspect et la victime ne se connaissent pas , a-t-elle déclaré samedi matin. Nous ne pensons pas qu'il y ait une menace pour le public.

L’intersection où s’est déroulée l’agression, au coin de l'autoroute Fraser et de la rue 148, est située à environ cinq kilomètres de la station Surrey Central du Skytrain et est desservie par les autobus TransLink 502 et 503. Toute personne ayant des informations est encouragée à contacter la police du transport.