Le Phoenix de Sherbrooke réussit son premier week-end des séries !

Le Phoenix, qui souhaitait connaître un meilleur départ que lors du premier match de la série, a réussi son pari. Un but de l'attaquant Hugo Primeau marqué à la 13e minute du premier engagement a permis aux Sherbrookois de prendre les devants. Il s'agissait déjà de son deuxième filet des séries, inscrit devant quelque 4000 partisans en liesse.

C'est vraiment spécial, surtout avec la réaction du Palais. En marquant, je l'ai senti tout de suite. La rondelle a traversé la ligne et j'ai senti le Palais explosé , avait confié Primeau avant la rencontre lorsque questionné sur son but gagnant inscrit la veille.

Hugo Primeau a marqué son deuxième but en autant de matchs, samedi soir. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

L'Armada n'avait cependant pas dit son dernier mot. L'équipe pilotée par Bruce Richardson a nivelé la marque en désavantage numérique au milieu de la deuxième période. C'est à ce moment que les joueurs du Phoenix ont ouvert la machine. Ils ont marqué pas moins de quatre buts sans réplique avant de rentrer au vestiaire avec une avance de 5 à 1.

Nette domination pour notre équipe dans les 40 premières minutes. J'ai trouvé que, sans le gardien de l'Armada, le résultat aurait pu être différent. Déjà, au deuxième but, on a senti qu'on avait le rythme. J'ai aimé la façon dont les gars ont répondu , a analysé l'entraîneur-chef du Phoenix, Stéphane Julien, à l'issue du match.

Fin de match enlevante

Alors que la robustesse a dicté l'allure du troisième vingt, la formation sherbrookoise a eu plus chaud que jamais. L'Armada, aidée par un gardien tout feu tout flamme en Charles-Édward Gravel, a ramené la marque à 5 - 3. Au total, Gravel a effectué 44 arrêts durant la rencontre.

À la fin de l'histoire, dans les séries, c'est toujours l'équipe qui travaille le plus, qui frappe le plus et qui fait les petits détails qui amasse des victoires. Le Phoenix a joué deux bonnes performances et on va devoir se retrousser les manches pour aller chercher une victoire au prochain match , a témoigné le gardien à la fin de la rencontre.

On a réussi à se battre et à rester dans le match. Dans le passé, on se serait mis un genou ou deux par terre et la partie se serait terminée par un résultat encore pire , a ajouté l'entraîneur-chef de l'Armada, Bruce Richardson.

C'est un but inscrit par Israel Mianscum dans un filet désert en toute fin de rencontre qui a complété la marque.

« On s'est permis d'y croire jusqu'à la fin. » — Une citation de Bruce Richardson, entraîneur-chef de l'Armada de Blainville-Boisbriand

Le cerbère sherbrookois, Olivier Adam, a fait face à 17 lancers et en a arrêté 14. C'est lui qui sera devant la cage du Phoenix lors du troisième match de la série.

Le gardien Olivier Adam a accordé trois buts durant la rencontre. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

Ambiance électrisante

Pour une deuxième fois en autant de soirs, les partisans du Phoenix ont mis le paquet pour encourager leur équipe. Ils étaient plus de 4000 à faire du bruit dans un Palais des sports Léopold-Drolet plein à craquer.

« C'est une atmosphère incroyable ici ! Les gars me racontaient comment c'était l'an dernier, mais c'est spécial de le voir en personne. » — Une citation de Joe Fleming, défenseur du Phoenix de Sherbrooke

On l'a vécu aussi l'an passé en demi-finale. Je pense que l'organisation a fait un travail incroyable. Les joueurs sont reconnaissants aussi de voir toute la population derrière nous et le Palais des sports rempli. Ça donne beaucoup d'énergie à nos joueurs , a fait savoir Stéphane Julien.

L'ambiance au Palais des sports était survoltée lors de chaque but du Phoenix. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

La formation sherbrookoise met maintenant le cap vers Boisbriand pour la suite de cette série de première ronde. Mardi et mercredi auront lieu les troisième et quatrième matchs de cette série.