La traditionnelle chasse aux œufs de Pâques rendue accessible à des enfants malvoyants

Phineas Sizer, 7 ans, a collecté 15 œufs lors de sa première chasse aux œufs de Pâques adaptée à ses besoins. Ce que je préfère, c'est chasser les œufs du lapin de Pâques et les œufs en chocolat , a-t-il dit, le sourire aux lèvres.

Accompagné de ses parents, Phineas faisait partie des 30 enfants et jeunes malvoyants présents à l'événement qui s'est déroulé au parc Stanley, dans le sud-ouest de la ville.

Roman Sizer (gauche), Christine Sizer (droite) et leur fils de sept ans, Phineas (milieu), ont participé à la chasse aux œufs de Pâques accessible qui a lieu à Calgary. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

L'événement familial a été organisé par l'Institut national canadien pour les aveugles (INCA) et la Calgary Police Youth Foundation qui éduque les jeunes sur le civisme et la prévention de la criminalité.

Nous avons lancé cet événement l'année dernière dans l'ouest du Canada grâce à un partenariat avec la police d'Edmonton , explique Amber Dujay, responsable des programmes et des opérations à l’ INCA .

« Cet [événement] permet aux enfants malvoyants de participer pleinement à une chasse aux œufs de Pâques, ce qui, pour beaucoup d'entre eux, est la première fois qu'ils peuvent le faire avec leurs frères, sœurs et amis voyants. » — Une citation de Amber Dujay, responsable des programmes et des opérations, INCA

Amber Dujay, responsable des programmes et des opérations à l'Institut national canadien pour les aveugles, a expliqué que la première chasse aux œufs accessible organisée en Alberta a eu lieu l'année dernière à Edmonton. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Une chasse aux œufs accessible à travers l'Amérique du Nord

L'idée d'imprimer des œufs en 3D qui émettent un son est née en 2005 avec l'aide du Blind Children’s Center à Los Angeles, aux États-Unis.

David Hyche, alors membre de l’International Association of Bomb Technicians and Investigators, a conçu une chasse aux œufs de Pâques accessible pour sa fille aveugle âgée de 2 ans, Rachel. Cela a mené à la création du Rachel Project, qui propose aujourd'hui des chasses aux œufs de Pâques accessibles dans toute l'Amérique du Nord.

Les œufs qui émettent des signaux sonores permettent aux enfants et aux jeunes malvoyants de participer à la tradition de Pâques. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Plus de 70 personnes, y compris des enfants, leur famille, leurs amis et leurs proches, ont participé à la chasse aux œufs dans le parc Stanley. Pour compléter cette activité vedette, des jeux accessibles ont été organisés, notamment un jeu de quilles, ainsi qu'un zoo avec des animaux de ferme et la visite de l'unité canine et de l'unité équestre du Service de police de Calgary (CPS).

Mes collègues m'ont demandé de participer pour les aider avec cette chasse aux œufs de Pâques , dit Carl Fisher, agent de l'unité tactique du CPS . C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis devenu policier : pour redonner à la communauté.

Carl Fisher, agent de l'unité tactique de la police de Calgary, a aidé à la mise en place de la chasse aux œufs de Pâques. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Les animaux de la ferme ont offert une expérience sensorielle et auditive aux enfants malvoyants. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

L'événement a eu lieu samedi au parc Stanley à Calgary. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Annie Drinnan (à gauche) et Stephanie Uhl (à droite) travaillent avec la Calgary Police Youth Foundation. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Les enfants ont été invités à caresser des chevaux du Service de police de Calgary et à monter à bord d'un véhicule de police entièrement équipé. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Carrie, Bob, Leah et Clara Tran participent régulièrement à des activités organisées par l'Institut national canadien pour les aveugles. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Carrie, Bob, Leah et Clara Tran participent régulièrement à des activités organisées par l'Institut national canadien pour les aveugles. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

L'accessibilité, c'est l'inclusion

Cassandra Haacke s'est réjouie de voir son fils de 3 ans, Lincoln, courir dans tous les sens lors de cet événement qui est une tradition pour plusieurs familles. Nous en avons déjà fait une à la maison, mais c'est la première fois qu'il peut en faire une à une telle échelle , a-t-elle déclaré.

[Lincoln] n'est pas toujours en mesure de participer à des événements communautaires à cause de sa malvoyance, alors c'est vraiment formidable de le voir pleinement engagé et capable de participer à toutes les activités.

Lincoln, trois ans (gauche), accompagnés de ses parents Cassandra Haacke (milieu) et Justin Haacke (droite), a pu participer à sa première chasse aux œufs de Pâques accessible, samedi. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Amber Dujay explique qu'il est dans la mission de l' INCA d'offrir des activités entièrement accessibles aux personnes malvoyantes. Les hypothèses concernant la communication sont souvent le plus grand obstacle auquel nous sommes confrontés , dit-elle. Nous n'allons donc pas pointer du doigt et dire : "Oh, c'est là-bas."