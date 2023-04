À Edmonton, de nouveaux arrivants ukrainiens sont sensibilisés aux risques d’escroquerie

Des plaintes concernant des escroqueries visant de nouveaux arrivants ukrainiens à Edmonton ont déclenché une série de séances d'information pour s'assurer que ceux-ci comprennent leurs droits. Le Congrès des Ukrainiens Canadiens et le magasin FreeStore for Ukrainian Newcomers ont aidé à l’organisation de la première rencontre à l’Université MacEwan, le week-end dernier.

La co-fondatrice du FreeStore for Ukrainian Newcomers, Janice Krissa-Moore, a expliqué jeudi que les personnes fuyant l'invasion de l'Ukraine par la Russie font face à une pression intense pour trouver un emploi et un endroit où vivre lorsqu’elles arrivent au Canada.

« Les deux plus grands obstacles sont la langue et l'emploi lorsque vous arrivez dans un nouveau pays, et [ces nouveaux arrivants] ont le stress supplémentaire de la guerre en Ukraine. » — Une citation de Janice Krissa-Moore, co-fondatrice, FreeStore for Ukrainian Newcomers

Janice Krissa-Moore explique qu'ils n’ont souvent pas eu le temps de se renseigner avant leur arrivée au Canada. Le week-end dernier, une cinquantaine de personnes ont participé à la rencontre, dit-elle.

Une agente de la police d’Edmonton, Amanda Trenchard, dit avoir entendu des rapports de fraude à la location et à l'emploi, y compris des situations où les gens donnent leur numéro d'assurance sociale à un employeur. Lorsqu'ils se présentent au travail, on leur dit qu'ils doivent faire du bénévolat gratuitement avant de pouvoir être embauchés officiellement.

Selon elle, il peut être difficile pour la police de poursuivre les auteurs présumés d'escroqueries, sauf lorsqu’ils sont directement identifiés et peuvent répondre de leurs actes en vertu du Code criminel.

Amanda Trenchard était présente à la rencontre à l’Université MacEwan pour répondre aux questions sur le système judiciaire canadien et pour orienter les personnes vers d’autres ressources. Nous espérons leur donner davantage de connaissances afin qu'elles se sentent beaucoup plus à l'aise et en sécurité ici au Canada.

La présidente du conseil albertain du Congrès des Ukrainiens Canadiens, Orysia Boychuk, a déclaré vendredi que son organisation reçoit régulièrement des appels à l'aide de nouveaux arrivants.

Les escroqueries sont un problème, dit-elle, mais il y a également des besoins pour davantage de ressources alors que les personnes apprennent à comprendre le processus fiscal, et ont des différends avec des propriétaires.

Près de 30 000 Ukrainiens sont arrivés en Alberta en tant que résidents temporaires depuis le début de l'invasion russe en février 2022.

Ils doivent gérer beaucoup de choses en très peu de temps, et cela les place définitivement dans une situation vulnérable avec des ressources limitées pour les aider , regrette Orysia Boychuk.

Avec les informations de Madeline Smith et l’émission Edmonton AM