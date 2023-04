Le Bonspiel de la francophonie manitobaine séduit les organismes francophones

Plusieurs acteurs de la francophonie manitobaine se réjouissent surtout, de faire de cet événement une occasion d’échange.

Depuis vendredi, les joueurs de curling font glisser leur pierre sur la glace. Si certains espèrent gagner le tournoi, pour beaucoup, comme Danèle Déquier, présidente du Conseil Jeunesse Provincial (CJP), c'est surtout une occasion de s'amuser en français.

« On n’a pas souvent nécessairement l’occasion de pratiquer nos passe-temps en français donc avoir cet environnement où on peut s’exprimer en français avec notre équipe et toutes celles autour, c’est vraiment important. » — Une citation de Danèle Déquier, présidente du Conseil Jeunesse Provincial

Danèle Déquier explique que son équipe composée de membres du CJP est débutante. C’est vraiment le fun d’être dans ce genre d’atmosphère où même les débutants sont invités et les équipes s'encouragent entre elles , souligne-t-elle.

Danèle Déquier (à gauche) est la présidente du Conseil Jeunesse Provincial. Elle est accompagnée de René Piché (vice-président du Conseil Jeunesse Provincial) pour disputer des matchs de curling avec son équipe. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Un événement intergénérationnel

La directrice générale du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM), Madeleine Arbez, est venue jouer avec son équipe. Elle souligne que l’événement permet de rassembler toutes les générations, dont les aînés, les familles et les plus jeunes.

Le sport est important pour tout le monde au Manitoba. Sport en français nous permet de vraiment faire la promotion d'une vie active , témoigne-t-elle avant de retourner avec empressement sur le terrain pour reprendre le jeu.

De son côté, la directrice générale par intérim de Sports en français, Yuna Le Berre affirme que l’événement a justement été pensé pour tous.

Yuna Le Berre est la directrice générale par intérim de Sports en français. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

À Sports en français, on a fait beaucoup de programmes jeunesse, donc c’est important que les parents puissent se retrouver autour d’un programme qui n’est pas seulement dédié à leurs enfants , affirme-t-elle.

Une francophonie vibrante

Parmi les participants, on compte de nombreux acteurs et organismes de la francophonie manitobaine dont le Théâtre Cercle Molière et l'Université de Saint-Boniface. Une participation saluée par Yuna Le Berre. En plus de se retrouver et de discuter, on ne va pas se mentir :c'est un bon moment pour faire du réseautage , souligne-t-elle avec enthousiasme.

Le Bonspiel de la francophonie manitobaine est le plus grand tournoi de curling annuel en français qui rassemble les amateurs de curling de tous les niveaux et de tous les âges à travers la province depuis1972. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Pour certains participants, l’événement était leur première initiation au curling. Sports en français ne cache pas sa fierté devant le succès de l’événement, qui continue de séduire au fil du temps.