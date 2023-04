Près de 600 personnes ont participé à la chasse aux œufs à Rimouski

Ils étaient une centaine d'enfants présents sur la ligne de départ.

Une centaine d'enfants se tenaient prêts pour le départ de la chasse aux cocos samedi. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Parmi eux, Anthony Bonesson participait à sa première expérience de chasse pour Pâques. Je suis content de pouvoir chasser des cocos. Ce que j'aime le plus, c'est de pouvoir m'amuser en courant partout et en ramassant des chocolats , détaille le jeune garçon.

Marjo Roy, elle aussi, est ravie de participer à cette activité familiale et ludique avec son bambin Antoine. C'est vraiment chouette , commente la jeune mère. Il y a vraiment de l'engouement, tout le monde est parti à la course! Et chercher les cocos avec le petit, c'est génial.

Marjo Roy a participé à la chasse aux œufs avec son fils Antoine. Photo : Radio-Canada

D'autant plus que l’activité bénéfice profite au financement de la Fondation, qui prévoit récolter un montant record cette année de 15 000 $.

« Cette journée-bénéfice, c’est une activité majeure pour nous. » — Une citation de Stéphanie Paquette, directrice générale de la Fondation pour les personnes déficientes intellectuelles du Bas-Saint-Laurent

Améliorer la vie des personnes déficientes intellectuelles

Grâce aux fonds amassés, l'organisme espère offrir un meilleur soutien aux personnes déficientes intellectuelles ou qui vivent avec le spectre de l’autisme au Bas-Saint-Laurent. La Fondation œuvre pour améliorer leur qualité de vie. Le matériel que l'on achète pour eux, c'est du concret , affirme la directrice de l'organisme, Stéphanie Paquette.

Ce sont des équipements comme un vélo adapté ou du matériel technologique, comme une tablette ou une application spéciale qui permet de faciliter la communication non verbale entre une personne et sa famille , détaille la directrice.

« Ces montants-là peuvent être exorbitants pour les familles, alors la Fondation vient combler ces besoins-là. » — Une citation de Stéphanie Paquette, directrice générale de la Fondation pour les personnes déficientes intellectuelles du Bas-Saint-Laurent

Stéphanie Paquette, directrice générale de la Fondation pour les personnes déficientes intellectuelles du Bas-Saint-Laurent, se réjouit du succès de l'activité samedi. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

La Fondation encourage aussi l’intégration sociale des bénéficiaires à travers leurs inscriptions dans des activités sportives et culturelles ainsi que dans les camps de jour l’été. Une partie de sa mission consiste aussi à offrir du répit aux proches aidants.

Une mobilisation qui participe à faire la différence

Les organisateurs de la chasse aux œufs se félicitent de l'engouement de l'événement. Une fierté partagée par Julie Bourque, porte-parole de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui se tenait du 19 au 25 mars dernier. D'après elle, c'est très important de voir la population se mobiliser.

Ce n'est pas normal qu'en 2023, il y ait encore du monde qui ne nous laisse pas assez de place , se révolte Julie Bourque. Ce genre d'événement-là permet de donner une chance à ces jeunes-là, d'avoir du monde pour les aider et d'avoir des sous pour les aider aussi!

La députée de Rimouski Maïté Blanchette Vézina était aussi de la partie. La ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent se dit fière de voir l'ensemble de la population se mobiliser, de voir la réponse des citoyens, au vu de l'achalandage aujourd'hui .