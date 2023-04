Cinq circonscriptions où pourrait se jouer le sort des élections du 3 avril à l’Î.-P.-É.

Évangéline–Miscouche

La circonscription acadienne est représentée par le libéral Sonny Gallant depuis 2007, mais celui-ci tire sa révérence.

Le Parti libéral a mis du temps à trouver un nouveau candidat et a jeté son dévolu sur Pat MacLellan, un ancien conseiller municipal dans le village de Miscouche.

Il affronte le progressiste-conservateur Gilles Arseneault, directeur général de la Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard, ancien directeur d’école et entrepreneur bien connu dans la région.

New Haven–Rocky Point

Cette circonscription rurale du centre de l’île est représentée depuis 2015 par le chef du Parti vert, Peter Bevan-Baker. Celui qui était chef de l’opposition officielle à la dissolution de l’Assemblée législative brigue un troisième mandat. Il affronte la nouvelle cheffe du Parti libéral, Sharon Cameron.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La cheffe du Parti libéral, Sharon Cameron, et le chef du Parti vert Peter Bevan-Baker participaient à la même activité de bienfaisance, samedi à New Dominion. Photo : La Presse canadienne / Brian McInnis

Il est très rare que deux chefs de partis s’affrontent dans la même circonscription. Sharon Cameron tente délibérément de barrer la route à Peter Bevan-Baker; elle aurait pu se présenter dans la circonscription voisine où elle réside, mais elle a choisi de ne pas le faire.

C’est un pari risqué : cela veut dire qu’un seul des deux chefs pourra siéger à Province House après les élections.

Alberton-Bloomfield

Match de revanche entre le député sortant, le progressiste-conservateur Ernie Hudson, et l’ancien député et ministre libéral Pat Murphy.

Ernie Hudson a eu les lourdes responsabilités de la Santé et du Logement durant son mandat. Des défis ressentis très près de chez lui, puisque l’hôpital d’Alberton est régulièrement confronté à un manque de personnel qui entraîne la fermeture de son service d’urgence. Est-ce que les électeurs de cette circonscription rurale de l’ouest de l’île voudront pour autant être réunis avec leur ancien député?

Summerside–South Drive

En 2019, Summerside a élu des députés du Parti vert, qui ont siégé dans l’opposition. En 2023, les électeurs de la deuxième ville en importance à l’île ont-ils envie de retrouver une voix au gouvernement, voire au Conseil des ministres?

Dans Summerside-South Drive, le député sortant du Parti vert, Steve Howard, se représente pour un deuxième mandat. Il affronte la candidate progressiste-conservatrice Barb Ramsay, qui est conseillère municipale à Summerside, et la libérale Nancy Beth Guptill, qui tente une nouvelle fois sa chance en politique.

Charlottetown–Brighton

Le Parti vert y a fait un gain auquel peu s'attendaient en 2019 avec la victoire d’Ole Hammarlund. Le parti aurait voulu que l’architecte danois âgé de 81 ans cède sa place à la fin de son mandat, mais le député sortant a tenu à briguer une fois de plus l’investiture.