Transport adapté Amos redonne de l’autonomie aux usagers depuis plus de 30 ans

Transport adapté Amos est un organisme à but non lucratif qui a vu le jour à l’automne 1992, mais c’est en avril 1993 qu’il a effectué ses premiers transports. Depuis lors, il permet aux personnes handicapées de se déplacer en sécurité pour se rendre à l’école, à un rendez-vous médical ou à des activités de loisir.

Denise Gignac fait régulièrement appel au service de l'organisme Transport adapté pour les personnes qu'elle héberge dans sa ressource de type familial, notamment pour Lise. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

C’est le cas de Lise, qui s’en va rejoindre sa mère au restaurant. Le chauffeur, Robert Laprise, vient la cueillir directement au seul de la porte, puis il l’installe avec son fauteuil roulant à bord de son autobus adapté. À la tête d'une famille d’accueil depuis 22 ans, Denise Gignac aurait bien du mal à se passer de ce service pour les cinq personnes qu’elle héberge.

C’est très bon pour nous autres. On n’a pas tous les moyens d’avoir des véhicules adaptés. Quand on entre dans l’autobus, on se sent à l’aise et en sécurité. Ça m’enlève beaucoup de stress, parce que je sais que si j’ai besoin de quelque chose, ils seront là. Et tout le monde ici peut aller participer à des activités , souligne Denise Gignac.

C’est de l’or

Bernadette Lessard utilise le service de transport adapté quelques fois par semaine. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

À mobilité réduite depuis huit ans, Bernadette Lessard a retrouvé son autonomie avec le transport adapté, qu’elle utilise pour ses rendez-vous médicaux et ses loisirs.

Des fois, tu n’as pas le moral et le chauffeur te redonne de l’énergie. Moi, en tout cas, les chauffeurs m’aident énormément. Je serais très malheureuse. Sans ce service, tu dépends toujours de quelqu’un. Puisque j’habite chez mon frère, je pourrais dire : bon, je vais y aller en auto. Mais non, j’ai mon indépendance, ils ont leur indépendance et je ne veux pas perdre les chauffeurs. C’est un service, comment dire, c’est de l’or. Pour moi, c’est de l’or , affirme Bernadette Lessard.

Service essentiel

Robert Laprise est chauffeur pour Transport adapté Amos depuis le début, il y a maintenant 30 ans. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Chauffeur depuis 30 ans, Robert Laprise a su développer des relations privilégiées avec ses usagers. Toujours très attentionné, il est d'une bonne humeur contagieuse. Il sait comment faire rire Lise et Bernadette Lessard.

« Quand ça ne va pas, j’essaie de découvrir pourquoi. Ce n’est pas ma job, mais je me mets à la place de ma clientèle et j'aimerais que le chauffeur fasse quelque chose pour moi dans ce sens-là. Je pense que je réussis très bien jusqu'à maintenant. J’aide beaucoup les gens. Ce que j’ai envie de leur donner, c’est le goût de prendre l’autobus le plus souvent possible : "Ah, c’est Robert! Yé! On y va!" », lance-t-il.

Conscient qu’il prêche pour sa paroisse, il se dit bien en mesure de voir à quel point le transport adapté change bien des choses pour plusieurs personnes.

C’est un service essentiel maintenant, je dirais. Les gens seraient malheureux, se poseraient des questions. On retournerait en arrière là, 50 ans en arrière. J’en ai vu des clients que je transportais avant la COVID, puis après la COVID. Juste l’effet COVID, le fait qu’ils sortaient moins, il y en a qui ont régressé énormément. Ils marchaient, et là, ils sont en fauteuil. Ils ont perdu de l’autonomie physique mais aussi au niveau mental , analyse Robert Laprise.

Près de 400 usagers

Près de 400 usagers utilisent ce service à Amos. Le jour de notre visite, 116 déplacements étaient prévus avec les trois autobus à plancher bas de Transport adapté Amos. Ces usagers doivent réserver leur transport la veille.

On a des transports réguliers, où c’est à peu près les mêmes déplacements chaque semaine, et on a les transports qu’on dit occasionnels. Ça, c’est tous les rendez-vous que quelqu’un peut avoir. Et un rendez-vous, ça peut aussi bien être avec un médecin ou un dentiste que d’aller prendre un café avec un ami au restaurant en ville ou aller au centre d’achats , précise le directeur général Michel Grondin, en poste depuis 20 ans.

Michel Grondin est directeur général de Transport adapté Amos depuis 20 ans. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Pour offrir ces services, Transport adapté Amos reçoit le soutien financier du ministère des Transports et de la Mobilité durable, de la Ville d’Amos et des usagers. L’organisme a aussi des ententes de service avec le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue et le Centre de services scolaire Harricana. Et il a innové en offrant son service aux aînés.

A priori, notre mission de base, c’est de donner le service à des personnes avec un handicap. Mais assez rapidement, on s’est aperçus que dans un milieu de la grosseur d’Amos, il y avait d’autres besoins qui pouvaient être comblés. On a travaillé presque dès le début à obtenir un projet pilote pour donner des services aux personnes de 65 ans et plus sans égard à leur mobilité. Ça leur permet de ne pas être isolées. Puisqu’on n’a pas de services de transport public à Amos, ça comble un besoin , fait valoir Michel Grondin.

Là pour de bon

Le maire d'Amos, Sébastien D'Astous Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Pour le maire Sébastien D’Astous, Transport adapté Amos a plus que fait ses preuves depuis 30 ans.