Un meneur de chiens s’entraîne pour la Nunavut Quest lors d’un trajet de 1200 km

Quoi de mieux que de s'entraîner sur 1200 km pour une course de 400 km? Un meneur de chiens serbo-canadien vivant à Iqaluit depuis 2015, Jovan Simic, a emmené ses chiens dans un périple jusqu’à Igloolik. Le but était de se préparer à la Nunavut Quest qui aura lieu du 11 au 17 avril, d’Igloolik à Arctic Bay.

Cette course traditionnelle de chiens de traîneaux change de parcours chaque année. Après 19 jours de voyage, Jovan Simic assure être en forme pour commencer la course, même si ses chiens sont un peu fatigués, car ils ont fait le plus gros du travail .

Pendant 16 jours, Jovan Simic était avec ses 10 chiens et sa partenaire Annie. Ils ont ensuite été rejoints par des amis pour les 3 derniers jours jusqu'à Igloolik, où ils ont été accueillis chaleureusement. Le trajet le plus court entre les deux communautés est de 1000 km, mais avec les détours, le traîneau a parcouru 1200 km.

« Rencontrer enfin des gens et entendre des motoneiges s'approcher de notre tente était un peu surréaliste parce que, enfin pour moi, c'est un peu au milieu de nulle part, et puis vous voyez ces visages familiers apparaître. C'était très enthousiasmant. » — Une citation de Jovan Simic

Le couple a transporté environ 771 kilogrammes de nourriture pour chiens en plus du carburant et de la nourriture pour eux-mêmes.

Jovan Simic explique avoir déjà fait des trajets en chiens de traîneaux, mais jamais aussi longtemps. C'est aussi le premier voyage où il n'a pas été en mesure d'obtenir des informations GPS . Le couple s’est notamment renseigné auprès d’aînés, et d'autres personnes ayant fait le trajet, qui ont dessiné des cartes de leurs itinéraires avec des points de repère. Étonnamment, elles étaient très précises.

Jovan Simic et sa partenaire Annie ont passé les 16 premiers jours de leur trajet vers Igloolik seuls avec leurs chiens. Photo : Fournie par Jovan Simic

Jovan Simic raconte être attiré depuis longtemps par le côté ouest de l'île de Baffin et du lac Nettilling, ce qui l'a poussé à faire ce voyage. Même s'il a noté son trajet, il n'est pas certain que celui-ci soit le meilleur à suivre.

Nous étions dans des collines et des champs de rochers et avons détruit le qamutiik [le traîneau traditionnel], donc je suis sûr qu'il y a une meilleure façon de le faire, mais au moins il y a une référence concernant, peut-être, où ne pas aller.

Du repos avant la course de 400 km

D'ici le départ de la Nunavut Quest, Jovan Simic assure que son attelage a le temps de se reposer. S’il a hâte d'accomplir son rêve en participant à cette course mythique, il confie également être un peu nerveux.

[Les autres meneurs] la font depuis si longtemps, et vous pouvez voir à quel point la culture et la tradition sont ancrées avec les chiens là-bas. Et je me demande si mes chiens vont pouvoir suivre, mais je suppose que nous verrons.

La Nunavut Quest est une course traditionnelle de chiens de traîneaux dont le parcours est modifié chaque année. (Photo d'archives) Photo : Fournie par Mark Long

Terry Uyarak, qui a participé à deux reprises à la Nunavut Quest, est l'un des amis qui ont rencontré le couple pour finir le trajet jusqu'à Igloolik. Pour lui, la communauté décrite par Jovan Simic et la connexion aux valeurs traditionnelles sont la meilleure partie de la course.

Les concurrents font de leur mieux à chaque étape, mais pendant une grande partie de la journée, les coureurs restent ensemble, partagent des histoires et rient, raconte Terry Uyarak. Lorsqu'ils campent pour la nuit, ils prennent souvent leurs repas ensemble.

« La meilleure expérience pour moi, ce sont ces jours où nous nous réunissons la nuit et les aînés racontant des histoires sur la façon dont ils vivaient avec des chiens qui mettent vraiment l'accent sur l'attelage de chiens traditionnels. » — Une citation de Terry Uyarak

Avec les informations de Natalie Pressman, Teresa Qiatsuq et Sara Minogue