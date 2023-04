LaF présente CHROME, un nouvel album mature et éclectique

Le groupe de rap montréalais LaF a lancé CHROME vendredi, un nouvel album aux sonorités complexes et colorées, sur l’étiquette hip-hop et r&b Disques 7ième Ciel.

Ce deuxième long jeu du sextuor est présenté comme le fruit mûr et riche en saveurs de plus de deux ans de création, d’importantes remises en question et de cheminements personnels tant en dehors qu’au sein du groupe, pour les membres , peut-on lire dans un communiqué.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Tout au long de CHROME, les mélopées dynamiques et poétiques des rappeurs du groupe se superposent aux productions musicales progressives des concepteurs rythmiques dans un résultat plus sophistiqué qu’à leur habitude.

À l’origine de la majorité des productions de LaF, et ce, depuis le début de leur carrière, le beatmaker Bjmn.lloyd assure la réalisation de ce nouvel album.

Sur ce nouvel opus, le groupe propose un hip-hop alternatif teinté d’influences UK Garage, boom-bap et Trap.

Figurent parmi les collaborateurs et collaboratrices de ce projet les artistes Rau_Ze (gagnante de la dernière édition des Francouvertes), Blaise Borboën-Léonard (musicien et réalisateur auprès de Lydia Képinski), le rappeur SeinsSucrer ainsi que les producteurs Hologramme et Pops & Poolboy.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Ce premier long jeu en deux ans fait suite au microalbum Soin Entreprise, paru en 2020, ainsi qu’aux albums solo de Jamaz (Les Ennuis, 2021), Bkay (Midi-Pile, 2022) et Mantisse (Colin-Maillard, 2022), les trois vocalistes de la formation.

LaF se produira à la mythique salle de spectacle MTELUS, à Montréal, le 14 avril prochain, ainsi qu’à l’Impérial Bell, à Québec, le 28 avril avant de partir en tournée à travers le Québec.