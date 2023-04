Des dizaines de manifestants mobilisés contre le prolongement de l’autoroute 19

Respecter un citoyen, c’est de lui mettre un écran visuel de 30 pieds de haut à la façade des maisons? s'est indigné le maire de Bois-des-Filion, Gilles Blanchette, devant les Filionois rassemblés pour faire entendre leur mécontentement au ministère des Transports, qui, selon eux, fait la sourde oreille.

Les discussions menées jusqu'à présent ainsi que les centaines de lettres envoyées n'ont été que des voies sans issue, a déploré le maire de cette petite municipalité au nord de Montréal.

« On a apporté des solutions, on veut que le gouvernement en tienne compte et nous revienne avec des choses concrètes. »