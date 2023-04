Des hommages à Maureen Breau

Une cérémonie spéciale a eu lieu vendredi soir devant le poste de la Sûreté du Québec à Louiseville. Une centaine de personnes étaient présentes, dont des pompiers, des ambulanciers, des policiers et des infirmières de la région. Des proches de la famille étaient également présents.

Lors de l’hommage, les gens ont procédé à une envolée de ballons blancs et à des lectures de textes en sa mémoire.

Le maire de Louiseville, Yvons Deshaies, était aussi sur place et s’est dit touché de voir cet élan de solidarité envers Maureen Breau et sa famille.

« Ça me fait chaud au cœur, je suis content de voir ça, les gens se tiennent beaucoup , la communauté était là . On est réunis et plus soudés. »