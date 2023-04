Marc Labrèche débarque sur Crave avec la série documentaire Le roi du mensonge

Les canulars de Roger Tétreault représentent finalement une bonne leçon d’humilité pour toute la fonction journalistique , fait remarquer Catherine Kovacs, journaliste, lors d’un reportage diffusé à l’émission Plus, en 1991.

Ancien journaliste à La Presse Canadienne et à The Gazette, Roger Tétreault a pris un malin plaisir, pendant les années 70, 80 et 90, à inventer des personnages pour tromper les journalistes avec de fausses informations.

Dans Le roi du mensonge, il se confie à Marc Labrèche.

Les trois épisodes de la série Le roi du mensonge reviennent sur quelques-unes de ses plus célèbres supercheries, notamment lorsqu’il s'est fait passer pour un expert du nucléaire au Téléjournal au lendemain de la catastrophe de Tchernobyl, ou encore quand il a prétendu avoir fréquenté un camp de terroristes du FLQ dans les Laurentides.

Il est possible de faire gober n’importe quelle histoire [...] aux journalistes , avait conclu Roger Tétreault, lors d'une entrevue télévisée.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

L’acteur, animateur et humoriste Marc Labrèche, accompagné de Ricardo, Guylaine Tremblay et Matthieu Pepper, sera à la tête d’un nouveau talk-show diffusé sur les ondes de Noovo dès le 11 avril. Je viens vers toi proposera des entrevues, des sketches, des parodies et des prestations musicales.

Marc Labrèche reprendra également son rôle de Rénald dans de nouveaux épisodes de La petite vie à l’occasion des 30 ans de la série culte. Six nouveaux épisodes seront diffusés sur ICI TOU.TV EXTRA en 2023-2024.