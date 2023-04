Jan den Oudsten, pionnier du transport par autobus, meurt à 92 ans

Le pionnier du transport en commun par autobus Jan Den Oudsten est mort à l'âge de 92 ans. Le néerlandais d'origine a notamment révolutionné le fabricant d'autobus winnipégois New Flyer.

Jan Den Oudsten est décédé mercredi aux Pays-Bas. Il a immigré au Canada dans les années 1980, avant d'acheter le fabricant d'autobus Flyers Industries, à Winnipeg, qu'il a renommé New Flyer.

Ce qu'il a amené en Amérique du Nord, c'est le concept des planchers et des entrées plus près du sol , explique le président du groupe NFI, qui possède aujourd'hui New Flyer, Paul Soubry.

Selon lui, avant l'innovation de Jan Den Oudsten, les autobus publics ressemblaient aux autobus scolaires , avec un escalier à l'avant. Cela rendait l'accès au véhicule difficile pour certains.

Or, l'idée de retirer cet obstacle a propulsé les autobus de New Flyer en tête de l'industrie de fabrication des autobus, d'après Paul Soubry. Il ajoute que moins d'une décennie après, les autres fabricants du secteur avaient adopté l'idée.

En 2019, Jan Den Oudsten a fait un don de 1,5 million $ au Collège Red River pour son département de machineries et de véhicules lourds, qui porte aujourd'hui son nom.

Il a toujours cru en la recherche dans l'industrie, ce qui n'est pas commun en Amérique, car cela met du temps à être profitable , explique un ami du défunt, Peter H. Markesteyn.

Jan Den Oudsten a aussi reçu l'Ordre du Canada en 2021 pour sa contribution au marché du transport.

Une grande perte

Le pionnier du transport par autobus a vécu à Winnipeg de son arrivée au Canada jusqu'en 2001. Il a ensuite déménagé en Alberta, selon Peter H. Markesteyn. Lui et sa femme aimaient Winnipeg et étaient tristes de quitter la ville.

Il ajoute que Jan Den Oudsten avait la réputation d'être gentil et généreux envers ses employés. Il ne croyait pas en la culture de compétition entre les employés , note-t-il.

Paul Soubry est du même avis. En le rencontrant, on sentait tout de suite sa bienveillance, sa douceur, son sérieux et son côté empathique , se rappelle-t-il.

C'est une grande perte. C'était, selon moi, un exemple d'un leader qui prend soin de ses employés.

Avec les informations de Rachel Ferstl et de la Presse Canadienne