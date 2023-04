L’eau potable est de retour à La Grand’Terre et l’École Sainte-Anne rouvrira lundi

Le comité de gestion du district des services locaux de La Grand’Terre en a fait l’annonce par l’entremise des médias sociaux samedi.

Le CSFP avait été contraint de fermer l’école mardi en raison du manque d’eau dans la source principale d’approvisionnement de la communauté.

Le ruisseau Cointre, près de La Grand'Terre. Photo : Gracieuseté - Deborah Symonds

Malgré cette bonne nouvelle, la communauté de La Grand’Terre a encore des défis à relever. Son conseil a décidé que, jusqu’à nouvel ordre, l’approvisionnement en eau potable sera fermé de 19 h 30 à 5 h le lendemain afin de garantir que les résidents aient accès à une quantité suffisante d’eau pendant la journée.

Cette situation souligne l’importance d’un approvisionnement en eau fiable pour les communautés et en particulier pour les écoles. Avec la coopération de toutes et de tous, il est possible de surmonter ces difficultés , indique le message du CSFP .

La seconde source d'eau potable

Plus tôt cette semaine, le ministre de l’Environnement de Terre-Neuve-et-Labrador, Bernard Davis, a assuré les 300 résidents de La Grand’Terre que la seconde source, le ruisseau LeCointre, est sécuritaire et que son eau peut être consommée par la population.

Le ministre de l’Environnement de Terre-Neuve-et-Labrador Bernard Davis a assuré les 300 résidents de La Grand’Terre que la seconde source, le ruisseau LeCointre, est sécuritaire et que son eau peut être consommée par la population. Photo : Getty Images / Thanasis Zovoilis

Bernard Davis dit être appuyé par une série de tests effectués par le personnel de son ministère, qui a prélevé ce mois-ci des échantillons d’eau du ruisseau, comme il l’a déjà fait à trois autres reprises depuis août dernier.

Le niveau des eaux du réservoir principal de la communauté, un barrage dont le revêtement est déchiré, s’élevait à seulement 30 cm plus tôt cette semaine. Le barrage est fermé depuis mardi soir pour lui donner le temps de se remplir.

Un mégaprojet d'éoliennes en cause

Le gouvernement soutient que La Grand’Terre peut avoir recours au ruisseau LeCointre, l'autre source d'eau potable de la communauté, dans l’intervalle, mais des membres du comité du DSL disent s'inquiéter de la turbidité du ruisseau.

Des résidents prétendent que les travaux de construction liés à l’étude environnementale d’un mégaprojet d’éoliennes proposé dans la région auraient contaminé l’eau du ruisseau.

Le consortium World Energy GH2, qui veut à construire 164 éoliennes dans la péninsule, a élargi une route d’accès qui commence de La Grand’Terre. Une tour météorologique a été construite à 9 km à l’ouest de la communauté.

Des résidents ont soutenu qu’énormément de sédiments seraient entrés dans le ruisseau LeCointre en raison des travaux, mais l'entreprise a rejeté ces allégations. World Energy souligne qu’il n’y pas eu de travaux dans les derniers jours.

World Energy ajoute que les eaux du ruisseau font l'objet d'une surveillance des autorités provinciales et fédérales et que ces dernières auraient communiqué avec elle si ses activités étaient problématiques.