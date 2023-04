Plusieurs sorties de route à Québec en raison de la neige

L'hiver n'est pas terminé, et non, ce n'est pas un poisson d'avril: la neige a causé de multiples sorties de route samedi avant-midi dans la région de Québec.

On ne dénote toutefois que des dégâts matériels et aucun accident majeur selon la Sûreté du Québec.

Un camion semi-remorque s'est retrouvé en portefeuille en avant-midi sur l'autoroute 40 en direction ouest à la hauteur de Portneuf. L'accident qui a causé d'importants ralentissements dans le secteur, n'aurait toutefois fait aucun blessé.

On attendait entre 5 et 10 centimètres de neige aujourd'hui dans la grande région de Québec, les flocons devraient toutefois se changer en pluie au courant de la journée selon les prévisions météo d'Environnement et Changement climatique Canada.