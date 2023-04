Les meilleurs poissons d’avril au Québec

Legault sur Twitch

Désireux de mieux communiquer avec les plus jeunes, le premier ministre du Québec François Legault a annoncé qu’il se lancera dans la diffusion en continu de jeux vidéo sur la plateforme Twitch. On salue l'éclairage coloré à souhait.

Valérie chante

On connaissait Valérie Plante, la mairesse de Montréal. On ignorait l'existence de Valérie Plante l’auteure-compositrice-interprète. Un beau grand métro et I lost my bagel sont quelques-uns des morceaux de son premier album.

Les Nordiques… au baseball!

Nouvelle qui va réjouir (ou faire grincer des dents) les amateurs de ce défunt club de la LNH, le maire de Québec Bruno Marchand a annoncé que les Nordiques reviendront, mais sous la forme d’une équipe de baseball professionnelle. Avec ses 6000 places assises, gageons que le stade Canac aura besoin de beaucoup d’amour pour accueillir une équipe des ligues majeures en 2024.

Ça passe ou ça casse!

Pourrez-vous prédire le moment où un camion frappera le pont ferroviaire de Saint-Jean-sur-Richelieu? La Municipalité a lancé un faux concours pour le moins fataliste sur sa page Facebook.

Terminé, les p’tits bums

Le ministère des Transports du Québec lance une offensive contre un véritable fléau sur nos routes : les p’tits bums . Avis aux propriétaires de Honda Civic modifiées qui portent leur casquette en angle : tenez-vous-le pour dit.

Lévis, nouvelle destination soleil

La Ville de Lévis propose un projet de chalets flottants sur le Saint-Laurent, baptisé Bora Lévis, digne d’une carte postale tout droit venue des Caraïbes. Pourquoi se contenter d'une vue sur le fleuve? Vivez le courant Lévis pour vrai, les deux pieds dans l'eau!

Les « bières » du PQ

Avis aux amateurs de houblon et de souveraineté : le Parti québécois lancera prochainement sa nouvelle gamme de bières en bouteille.

Crime glacé

Les amateurs de crème glacée pourront sortir de leur zone de confort en goûtant à la – terrible – nouvelle saveur proposée par Chocolato. Un trempage sauce barbecue!

Tanguay chez... Tanguay



Le député libéral Marc Tanguay fera honneur à son nom de famille en se lançant dans la vente de meubles.

Fini le boulot : Bonhomme prend des vacances illimitées

Le Carnaval de Québec 2023 a été le dernier pour Bonhomme, car il prend sa retraite! Après tout, c'est mérité!