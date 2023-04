Rencontre autour d’enjeux en lien avec la condition féminine en Abitibi-Témiscamingue

L'organisation tient samedi à Rouyn-Noranda une journée d’orientation sur la condition féminine.

Une trentaine de femmes représentant plusieurs organismes sont d'ailleurs présentes à cette rencontre.

Le regroupement souhaite notamment mettre en place des stratégies d’actions pour le mouvement des femmes pour les 5 prochaines années. Après 5 ans, on pourra poursuivre ou refaire le même exercice pour voir si ces thèmes-là sont encore d'actualité ou comment on peut poursuivre la progression à ce niveau-là , mentionne la coordonnatrice Johannie Marleau-Houle.

On veut cibler des actions qui pourront être portées par le regroupement de femmes à l'intérieur de ces thèmes-là , ajoute la responsable.

La coordonnatrice au RAFAT, Johannie Marleau-Houle. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Elle explique que le choix des thèmes abordés n'est pas fortuit comme pour l'égalité salariale portée par le regroupement depuis une trentaine d'années. La question de l'autonomie économique au niveau du regroupement, historiquement, ça a été toujours des dossiers qu'on a portés. On est dans une région ressource, il y a un écart considérable entre les revenus hommes-femmes , dit Johannie Marleau-Houle, tout en s'interrogeant sur la manière d'arriver à une égalité salariale entre les hommes et les femmes.

Au niveau de la violence faite aux femmes, c'est beaucoup porté par nos organisations membres. On parle des Centres de femmes et de CALACS et les maisons d'hébergement. Donc c'est vraiment dans la continuité des actions qu'on réalise cet exercice-là aujourd'hui et c'est pour réaffirmer notre volonté de poursuivre des actions dans ce sens-là , ajoute-t-elle.

Parmi les intervenantes, la militante et ancienne députée et cofondatrice de Québec solidaire (QS) Françoise David Françoise.