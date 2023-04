Une saison de la grippe en Alberta des plus mortelles

En Alberta, la saison de la grippe s’annonce comme l’une des pires de l’histoire récente alors qu’elle n’est même pas encore terminée, s’inquiètent des médecins et des spécialistes.

À l’heure actuelle, la province a enregistré 117 morts de l’influenza en 2022-2023, dont 111 patients hospitalisées et 6 personnes qui sont décédées dans la communauté.

La province ne comptabilisait auparavant que les décès à l’hôpital.

Malgré le changement, effectué en 2021-2022, le nombre de morts dus à la grippe dépasse tous les autres décomptes annuels depuis que la province a commencé à rapporter cette information en 2009.

Il semblerait que cette année sera l’une des pires saisons de la grippe - sinon la pire - depuis une décennie , pense le professeur agrégé du département de microbiologie, d’immunologie et de maladies infectieuses à l’Université de Calgary, Craig Jenne.

Ce sont des nombres très, très élevés. Nous le sentions déjà à l’automne et l'hiver, mais là, nous avons la preuve que la saison a été très mauvaise pour l’influenza , dit la médecin de santé publique à Calgary, la Dre Jia Hu.

Plus du tiers des morts de la grippe cette saison avaient moins de 70 ans. Il y a également eu des décès chez les jeunes, soit 3 qui avaient entre 1 an et 19 ans.

Plusieurs facteurs en jeu

Comme d’autres experts, la Dre Jia Hu croit que le fait de ne pas avoir été exposé au virus de l’influenza pendant presque deux ans, lorsque les mesures sanitaires pour contrer la COVID-19 étaient en place, est en cause.

D’octobre à janvier, au moment où la province accumulait la majorité des infections, un sous-type de la grippe A (le H3N2), plus néfaste, était dominant, ce qui explique en partie le haut taux de mortalité, selon elle.

Je crois que cela démontre que la grippe doit être prise plus au sérieux, affirme Jia Hu.

Craig Jenne constate, quant à lui, que le nombre croissant de complications mortelles de la grippe est corrélé au faible taux de vaccination des Albertains.

Des données provinciales montrent que 27,7 % des Albertains se sont fait vacciner contre l’influenza en 2022-2023, tandis que le taux de vaccination se situait habituellement au-dessus des 30 %, avant la pandémie.

Il prévient d’ailleurs que la saison n’est pas terminée. La grippe de type B vient tout juste d’apparaître.

Les vagues de ce type sont habituellement plus courtes, mais il reste encore à voir jusqu’où celle-ci ira , dit Craig Jenne.

Avec les informations de Jennifer Lee