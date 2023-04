Réforme de l’assurance-emploi repoussée : déception dans la Péninsule acadienne

Deux groupes de pression de la Péninsule acadienne qui militent depuis des années pour une réforme de l’assurance-emploi plus équitable pour les travailleurs saisonniers sont déçus que le gouvernement libéral ait écarté la réforme de l'assurance-emploi du budget fédéral cette semaine.

Le comité Aide et soutien aux travailleuses et aux travailleurs des secteurs saisonniers et le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi affirment constater que le gouvernement libéral a oublié les gens qui se retrouvent sans emploi dans son récent budget.

Le premier ministre Justin Trudeau accompagnait la ministre des Finances, Chrystia Freeland, avant la présentation de son budget à la Chambre des communes. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Le budget de 2023 est loin de s’attaquer aux problèmes auxquels font face des milliers de chômeuses et de chômeurs partout au pays. Alors que le gouvernement de Justin Trudeau nous a promis un régime d’assurance-emploi plus inclusif d’ici l’été 2022, force est de constater qu’en 2023, les Canadiens devront encore attendre d’être bien protégés par un système d’assurance-chômage digne du 21e siècle , répondent ces groupes par voie de communiqué.

Les revendications des groupes de défense des sans-emploi sont l’élimination du taux de chômage régional comme critère d’admissibilité à l’assurance-emploi, un taux de prestations d’au moins 70 % basé sur les 12 meilleures semaines de travail de la période de référence, le droit à un minimum de 35 semaines de prestations et un système d’assurance-chômage non discriminatoire envers les femmes.

Craintes du gouvernement Trudeau

Le gouvernement Trudeau craint qu'une refonte du programme dans un contexte de ralentissement économique ne fasse augmenter les cotisations des travailleurs et des employeurs.

Fernand Thibodeau, le porte-parole du groupe Aide et soutien aux travailleurs des secteurs saisonniers, prend la parole lors d'une manifestation le 16 octobre 2022 à Caraquet, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Ce sont les explications d'une porte-parole de la ministre de l'Emploi, Carla Qualtrough, qui a déclaré que le gouvernement fédéral reste déterminé à moderniser le système d'assurance-emploi .

Cependant, le contexte économique actuel et à court terme met en garde contre les mesures qui pourraient exercer une pression sur les cotisations à l'assurance-emploi. Nous devions faire attention à toute décision qui pourrait rendre plus difficile pour les travailleurs et les employeurs de joindre les deux bouts , a mentionné le porte-parole dans un courriel.

Un statu quo lamentable

Avec ce dernier retard, les syndicats et les experts s'impatientent.

Le Conseil national des chômeurs et chômeuses ( CNC ) a réagi au budget en demandant au Nouveau Parti démocratique ( NPD ) de retirer son appui au gouvernement libéral et de mettre ses sièges en jeu par le biais de l'entente de soutien et de confiance entre les deux partis.

La déception est totale, car le gouvernement trahit son engagement. Le statu quo décidé par ce gouvernement est lamentable , a réagi le porte-parole du CNC , Pierre Céré, dans un communiqué.

Un travailleur sur une toiture en construction. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Il existe une longue liste de plaintes concernant la structure actuelle du programme, ses conditions d'admissibilité, son financement et sa technologie administrative. La principale préoccupation des travailleurs reste toutefois que trop peu peuvent accéder aux prestations.

En 2021, les libéraux avaient fait campagne sur la promesse de moderniser l'assurance-emploi et s'étaient engagés à étendre le programme pour couvrir les travailleurs indépendants et combler les lacunes mises en évidence par la pandémie de COVID-19.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a cité deux changements à l'assurance-emploi annoncés dans le budget, dont une mesure qui propose de prolonger un changement temporaire à l'assurance-emploi introduit en 2018 qui augmente le nombre de semaines de couverture disponibles pour les travailleurs saisonniers.

Des mesures provisoires réclamées

Un membre de la Commission canadienne de l'assurance-emploi, qui comprend à la fois des représentants des syndicats et des entreprises, et qui aide à superviser et à réviser le système d'assurance-emploi, s'est ajouté aux critiques.

Son commissaire représentant les travailleurs et travailleuses, Pierre Laliberté, s'est dit très déçu de voir la réforme de l'assurance-emploi exclue du budget.

Au minimum, le gouvernement fédéral aurait pu inclure des mesures provisoires pour combler les principales lacunes et élargir l'accès, a-t-il fait valoir.

Il est vraiment absolument bizarre que le gouvernement n'ait pas jugé bon d'au moins boucher quelques trous ici et là.

Des travailleurs en usine préparent du crabe. Photo : Radio-Canada

Pendant la pandémie, le gouvernement avait élargi l'accès au système d'assurance-emploi par le biais de mesures temporaires. Ceux-ci ont expiré en septembre, malgré la forte opposition des groupes syndicaux et du NPD .

En vertu des mesures temporaires, les travailleurs étaient admissibles à l'assurance-emploi sur la base d'une exigence nationale d'avoir travaillé 420 heures d'emploi assurable, alors que les travailleurs auraient normalement besoin de 420 à 700 heures selon le taux de chômage régional. Et les sommes versées lors de la cessation d'emploi d'un travailleur, telles que les indemnités de départ, n'étaient pas déduites des prestations.

Le manque de clarté quant à l'avenir de la réforme de l'assurance-emploi survient alors que de nombreux économistes prévoient que l'économie canadienne entrera dans une légère récession cette année, qui devrait s'accompagner de pertes d'emplois.

La présidente du Congrès du travail du Canada, Bea Bruske, a déclaré que la mise en œuvre de la réforme de l'assurance-emploi aiderait l'économie à résister à la récession pour les travailleurs en garantissant que le filet de sécurité sociale peut soutenir ceux qui risquent d'être licenciés.

Avec des informations de La Presse canadienne