Pour sa campagne, le maire Sutcliffe a récolté 300 000$ auprès de 250 donateurs

Les deux principaux candidats à la mairie d’Ottawa lors des élections de l’automne dernier, Mark Sutcliffe et Catherine McKenney ont tous les deux recollecté plus de 500 000 dollars, mais les ont dépensés de manière très différente.

D’entrée de jeu, environ 3 100 personnes ont fait des dons à Catherine McKenney contre seulement 750 personnes pour Mark Sutcliffe- qui a remporté l'élection avec plus de la moitié des suffrages exprimés.

Pourtant, à titre individuel, les partisans de M. Sutcliffe ont donné beaucoup plus. Près de 250 d'entre eux ont donné 1 200 dollars, le maximum autorisé, pour un total de 300 000 dollars. En d'autres termes, M. Sutcliffe a recueilli plus de la moitié de ses 537 824 dollars de contributions auprès de 250 personnes seulement.

Catherine McKenney a en fait récolté 5 000 dollars de plus que M. Sutcliffe. Mais seulement 60 personnes environ ont donné le maximum autorisé, soit 1 200 dollars. Le reste des donateurs ont versé entre 100 et 200 dollars.

Tous les candidats à la mairie devaient déposer un état financier de leurs contributions de 100 dollars ou plus et de leurs dépenses de campagne avant vendredi à 14 heures. Un délai de grâce de 30 jours est accordé, mais les candidats doivent payer une taxe de 500 dollars pour les dépôts tardifs.

À bien des égards, les listes de donateurs des deux principaux candidats reflètent leurs campagnes : celle de M. Sutcliffe s'est appuyée sur les milieux d'affaires et politiques, tandis que Catherine McKenney a mené une campagne plus populaire dont les résultats électoraux - et les contributions à la campagne - suggèrent qu'elle a davantage attiré les électeurs du centre de la ville.

Mark Sutcliffe a remporté la plupart des quartiers d’Ottawa, mais le cœur de la ville est allé à Catherine McKenney. (Photo d'archives) Photo : source: Jean Delisle/Melanie Campeau/CBC

Catherine McKenney a beaucoup dépensé pour son personnel et son bureau

Non seulement que Mark Stutcliffe et Catherine McKenney ont récolté de l’argent de manière différente, mais en plus ils l’ont depensé également de façon différente.

Le maire a dépensé 282 792 dollars en publicité et 30 510 dollars en brochures, tandis que son principal concurrent a dépensé 176 001 dollars en publicité et 18 277 dollars en brochures.

Tandis que Catherine McKenney, qui était deuxième lors des résultats, a dépensé la somme astronomique de 128 322 dollars pour les salaires, honoraires et frais professionnels. Contre 46 094 pour le maire Sutcliffe.

Catherine McKenney a également déboursé 20 000 dollars de plus que Mark Sutcliffe en frais de bureau.

Par contre les sommes restent similaires pour les affiches publicitaires.

M. Sutcliffe a également récolté environ 100 000 dollars lors de cinq collectes de fonds - toutes intitulées "Meet Mark Sutcliffe" - dont l'une a eu lieu le 22 septembre, au cours de laquelle 31 personnes ont payé 1 200 dollars pour les billets. Cet événement a permis de récolter 37 200 dollars.

Catherine McKenney ne semble pas avoir organisé de collecte de fonds.

Non à l’argent des promoteurs immobiliers

Ni Mark Sutcliffe ni Catherine McKenney ne semblent avoir accepté de dons de la part de promoteurs immobiliers.

Catherine McKenney a rendu publics ses dons à plusieurs reprises au cours de la campagne - et avait encouragé M. Sutcliffe à faire de même.

Mais le maire d’Ottawa a préféré attendre la date butoir, soit vendredi dernier, pour rendre publique la provenance de ses dons.

Les deux candidats s'étaient engagés à ne pas accepter les dons des dirigeants du secteur immobilier et de leurs familles. Bien que tout individu soit autorisé à faire un don à un candidat à une campagne municipale en Ontario, les dons des promoteurs immobiliers peuvent être controversés, car les décisions du conseil municipal en matière d'urbanisme peuvent valoir des millions à leurs entreprises.

La liste des donateurs de M. Sutcliffe était remplie de gens d'affaires de toute la ville, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de son passé d'entrepreneur, de l'un des fondateurs de l'Ottawa Business Journal et de l'ancien président de la Chambre de commerce d'Ottawa.

Le président de Shopify, Harley Finkelstein, les fondateurs de Hexo, Sebastien St-Louis et Adam Miron, les restaurateurs John Borsten et Stephen Beckta, le propriétaire d'une concession automobile, Jeff Mierins, et Jeff York, de Farm Boy, figurent parmi les donateurs qui ont versé 1 200 dollars.

La liste des dons de M. Sutcliffe comporte également des noms connus du monde politique et du lobbying.

Quatre membres de la famille libérale McGuinty - dont l'ancien premier ministre Dalton - et les stratèges conservateurs Michelle Coates-Mather, Kory Teneycke etChris Froggatt ont également contribué au montant maximum.

L'ancien maire Jim Watson a donné 500 dollars à la campagne de M. Sutcliffe.

Toutefois M. Miron a également fait un don de 1200 dollars à Catherine McKenney.

Catherine McKenney a reçu le soutien de nombreux politiciens partageant les mêmes idées, dont le député néo-démocrate d'Ottawa-Centre Joel Harden (200 $), le conseiller du quartier Kitchissippi Jeff Leiper (103,30 $), le conseiller du quartier de la capitale Shawn Menard (250 $), Diane Holmes (600 $) et Alex Cullen (900 $).

L'ancienne ministre de l'environnement Catherine McKenna, qui a soutenu Catherine McKenney pendant la campagne, a fait un don de 250 $.