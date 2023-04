Accident mortel à Cookshire-Eaton : l’identité de la victime dévoilée

Sur sa page Facebook, l'établissement scolaire a indiqué, vendredi, que la communauté de Champlain-Lennoxville était en deuil après avoir appris la nouvelle de la mort soudaine d'un de l'un de ses étudiants dans un accident de voiture tard jeudi soir.

Il n'y a pas de mots pour exprimer adéquatement notre sentiment collectif de perte et de drame, et nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de l'élève , a publié le Collège Champlain.

Un deuxième passager du véhicule, grièvement blessé lors de l'embardée, se trouve toujours dans un état critique, indique la SQ . Deux autres passagers, tous deux des jeunes hommes dans la vingtaine, ont également subi des blessures.

Le conducteur du véhicule accidenté, âgé de 19 ans, n'aurait pas été blessé, indique la Sûreté du Québec.

Le tragique accident est survenu jeudi soir vers 23 h 45 sur le chemin Bartlett, à Cookshire-Eaton.

L'accès au chemin a été restreint pendant plusieurs heures. La voie est rouverte depuis vendredi après-midi, mais le véhicule accidenté était toujours en bordure de route pendant une bonne partie de la journée.

Les enquêteurs doivent déterminer les causes exactes de l'accident, mais l'alcool pourrait être en cause. Un prélèvement sanguin a d'ailleurs été effectué sur le conducteur, et les résultats d'analyse seront connus dans quelques semaines.