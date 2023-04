Agnico Eagle met la main sur Canadian Malartic

Mines Agnico Eagle a conclu une transaction vendredi avec Pan American Silver et Yamana Gold.

En novembre dernier, Agnico Eagle et Pan American avaient fait une offre d'achat à la minière Yamana Gold.

Les actifs comprennent notamment la participation de 50 % de Yamana dans le cadre du Partenariat Canadian Malartic et tous ses actifs y compris la mine Canadian Malartic, la plus grande mine à ciel ouvert du Canada, et la mine Odyssey.

Le projet minier Wasamac situé à Rouyn-Noranda, des propriétés d’exploration au Manitoba et en Ontario aussi.

Pan American met la main sur le reste de l’entreprise, dont ses quatre mines d’or et d’argent au Brésil, au Chili et en Argentine.

« Cette transaction permet de consolider sa présence et d’optimiser ses actifs le long de la ceinture aurifère de l’Abitibi, au Québec et en Ontario; une région à faible risque politique et à fort potentiel géologique et où la Société dispose d’un avantage concurrentiel du fait qu’elle y opère depuis plus de 50 ans. Elle permettra, à différents niveaux, des possibilités additionnelles de développement et de croissance pour la Société dans cette région », indique un communiqué d'Agnico Eagle.

Elle précise que les activités d’exploitation à la mine Canadian Malartic et le projet de la mine Odyssey se poursuivront normalement.