Les Huskies remportent un match de fou en ouverture du bal printanier

Dans un duel âprement disputé où chaque centimètre de patinoire était vaillamment défendu, les Huskies ont d’abord pris les devants lorsque Thomas Verdon, bien positionné dans l’enclave, a habilement redirigé la passe du capitaine Édouard Cournoyer au fond du filet.

Coupables d’indiscipline, les Huskies ont ensuite vu les visiteurs marquer les quatre buts suivants, dont deux de la palette d’Alexis Bonefon.

La foule a bruyamment soutenu ses favoris tout au long de la rencontre. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Soutenus par une bruyante foule de 2071 spectateurs, les locaux ont rebondi en marquant trois buts consécutifs, gracieuseté Tristan Allard, Benjamin Brunelle et Mathis Perron.

Lorenzo Canonica a par la suite redonné les devants 5-4 aux Cataractes à mi-chemin en troisième période, mettant la table pour une fin de match complètement folle.

Trois buts en une minute

Venant tout juste de sauter sur la glace en tant que sixième attaquant, la recrue de 16 ans Bill Zonnon a d’abord créé l’égalité en déjouant le gardien Rémi Delafontaine d’un tir vif.

Exactement 23 secondes plus tard, Daniil Bourash a marqué ce qui s’apparentait à un but de la victoire lorsqu’il a logé la rondelle dans la partie supérieure grâce au tir qui lui a permis de terminer la saison régulière avec 41 réussites.

Les Huskies célèbrent après le but marqué par Mathis Perron. Photo : Radio-Canada

La foule n’avait pas terminé de célébrer ce but que les Cataractes, qui avaient à leur tour retiré leur gardien, ont créé l’égalité 6-6 grâce à un but de Lou-Félix Denis.

Après une première période de prolongation dominée de bout en bout par les Huskies, la rencontre s’est finalement conclue lorsque Gaudet a quitté son poste de défenseur pour pousser un retour au fond du filet et semer l’hystérie dans la foule.

« C’est incroyable. Pour vrai, je ne sais pas quoi dire en ce moment. Le feeling avec les fans, ça faisait quand même cinq périodes qu’on jouait, alors je pense qu’on avait hâte de scorer! » — Une citation de Emeric Gaudet, auteur du but gagnant

Le héros de la soirée soutient que son équipe n’a jamais paniqué, même en retard par trois buts.

Je pense qu’on a juste continué d’attaquer et d’imposer notre échec avant. À un moment donné, on voyait qu’ils étaient fatigués et on n’était pas stressé qu’on était capable de remonter. On croyait en nous autres et je pense que c’est ça qui a payé , affirme-t-il.

Fier que sa troupe ait gardé son calme même lors du déficit de trois buts, le capitaine Édouard Cournoyer est d'avis que les siens devront se tenir loin du banc de pénalité s'ils souhaitent remporter la série.