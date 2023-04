Le Phoenix gagne son premier match des séries éliminatoires contre l’Armada 

Pour l’occasion, l’équipe a distribué 4000 chandails blancs à l’effigie du Phoenix pour créer une vague blanche dans les gradins.

Des chandails blancs ont été distribués aux amateurs du Phoenix. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

Le premier but des séries a été marqué en avantage numérique lors de la première période par l’ailier droit Jacob Melanson, aidé par Jakub Brabenec. Le joueur de l’Armada Thomas Paquet a cependant ramené les deux équipes sur un pied d’égalité avec un but en deuxième période.

Troisième période mouvementée

La troisième période a tenu le Palais des sports en haleine.

Joe Fleming a permis au Phoenix de reprendre le dessus avec un but à la 5e minute de la 3e période, mais Jonathan Fauchon, de l’Armada, a compté à peine une minute plus tard en avantage numérique.

Le Phoenix n’avait toutefois pas dit son dernier mot; l’ailier gauche Hugo Primeau a marqué un but à la 12e minute de la troisième période. Seulement 10 secondes plus tard, son coéquipier Justin Gill a inscrit le 4e but de la formation sherbrookoise, avec l’aide d’Ethan Gauthier.

L’ailier droit Joshua Roy a fini de creuser l’écart entre les deux équipes en marquant un 5e but devant un filet désert.

Au total, le gardien du Phoenix, Olivier Adam, a arrêté 17 coups au filet, alors que celui de l’Armada, Charles-Édward Gravel, en a arrêté 27.

Hugo Primeau, Joe Fleming et Jonathan Fauchon ont remporté les trois étoiles du match.

L’équipe se sent d’attaque pour les séries

Peu avant ce premier match des séries, les membres du Phoenix rencontrés par Radio-Canada se sont montrés fébriles.

« On est en mode séries depuis vraiment un bon bout. Les gars sont excités, j'ai l'impression vraiment qu'on a le focus à la bonne place alors très content de commencer ce soir. » — Une citation de Stéphane Julien, entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke

C'est [l’Armada] une équipe qui a quand même beaucoup de jeunesse, beaucoup de vitesse et beaucoup de talent, donc c'est sûr qu'on ne veut pas les prendre à la légère et on va donner notre maximum chaque match , a quant à lui constaté l’attaquant Justin Gill.

Tout ce qu'on a fait cette année, ça s'efface. Notre but, c'est de gagner la coupe, fait que c'est là que ça commence , a renchéri Joshua Roy.

« Ça fait quatre ans que je suis dans la ligue, et je n'ai jamais vécu autant d'excitation pour une équipe de hockey que ce qu'on a vécu cette année, puis pour nous autres, c'est une différence extrême. » — Une citation de Kaylen Gauthier, capitaine du Phoenix de Sherbrooke

Le deuxième match aura lieu samedi à 18 h, et le Phoenix prendra ensuite la route de Boisbriand dans le cadre de cette série 4 de 7.

Avec les informations de Pierrick Pichette et d'Emy Lafortune