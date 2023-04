Pêche au crabe des neiges dans la zone 12 : vers une ouverture imminente?

Selon le président de l’association, Daniel Desbois, les glaces présentes dans le golfe du Saint-Laurent et dans les ports de pêche de l’Acadie empêchent toujours les crabiers de prendre le large.

L'estuaire et le golfe sont divisés en différentes zones de pêche. Chaque zone est fréquentée par des flottilles différentes, selon les permis qu'elles détiennent. (Photo d'archives) Photo : Pêches et Océans Canada

Une rencontre entre le ministère des Pêches et des Océans Canada (MPO) et les pêcheurs de crabe de la région et des provinces maritimes se tiendra lundi pour déterminer la date d'ouverture.

Protection de la baleine noire

Le MPO indique que des engins de pêche destinés à diminuer les risques d’empêtrement avec les baleines noires de l’Atlantique Nord continueront d'être testés cette saison.

La présence de ces mammifères marins menacés peut en tout temps mener à la fermeture de zones de pêche.

Lorsque des baleines noires sont détectées, le MPO ferme des zones de pêche saisonnières et temporaires dans le golfe du Saint-Laurent et dans la baie de Fundy. Transports Canada impose une limite de vitesse pour toute embarcation de plus de 13 mètres dans certains secteurs du golfe, où des baleines sont détectées.

Daniel Desbois mise sur un casier dont le cordage brise à l’aide d’un maillon faible lorsqu’une tension de plus de 1700 livres pendant six minutes est appliquée. Ça ne change pas les habitudes des pêcheurs, autant sur l’équipement que sur sa façon de travailler , précise-t-il.

La pêche au crabe des neiges a commencé lundi dans la zone 17, soit dans l’estuaire du Saint-Laurent.

Avec les informations de Pierre Chapdelaine de Montvalon