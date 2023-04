Regina : des experts voient d’un mauvais œil l’ouverture de la rue Scarth à la circulation

Selon un document d'appel d'offres publié l'an dernier, la Ville de Regina cherche des façons pour rendre son centre-ville plus actif et la réintroduction des véhicules sur la rue Scarth fait partie de ces nouvelles mesures de revitalisation.

Cette rue est cependant réservée aux piétons depuis près de 50 ans.

Le professeur adjoint à l'école d'urbanisme de l'Université du Nord de la Colombie-Britannique, Rylan Graham, explique que les centres-villes de nombreuses villes d'Amérique du Nord ont été déjà refaçonnés et divisés afin d’accueillir des automobilistes.

Il s'agit maintenant de déterminer comment aménager pour améliorer l'expérience humaine afin d'en faire un lieu attrayant et intéressant où les gens ont envie de se rendre , précise-t-il.

« En ouvrant la rue Scarth aux automobilistes, nous allons perdre l'un des rares espaces du centre-ville de Regina qui est vraiment un espace où les gens peuvent aller se détendre et socialiser. » — Une citation de Rylan Graham, professeur adjoint à l'Université du Nord de la Colombie-Britannique

Selon Rylan Graham, tout plan visant à faire entrer les voitures dans le centre-ville va à l'encontre de l'approche que les urbanistes doivent adopter.

De son côté, le directeur du programme de planification régionale et urbaine à l'Université de la Saskatchewan, Bob Patrick, estime que l'autorisation des véhicules sur la rue Scarth peut créer des problèmes incontrôlables, surtout en termes de stationnement.

Une fois que les voitures arriveront sur la rue Scarth, il y aura un désir de stationner, et c'est ce que le magasin et les propriétaires voudront probablement aussi. Ils ne veulent pas que les voitures ne fassent que passer. Ils voudraient que les voitures passent et s'arrêtent , a-t-il déclaré. Il y a certainement une tendance à fermer les rues. C'est ce qui se passe en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

La Ville de Regina compte toutefois poursuivre son projet de rénovation de la rue Scarth.

Au début du mois de mars, un contrat d'une valeur de 230 000 dollars a été attribué à la société CIMA Canada Inc, dans le cadre du projet de revitalisation.

L’entreprise CIMA Canada élaborera une conception préliminaire de ce à quoi la rue Scarth pourrait ressembler, selon un communiqué publié par la Ville.

La revitalisation de la rue Scarth pourrait coûter jusqu'à 4,75 millions de dollars à la Ville.

La Ville de Regina précise qu’il y aura une consultation publique qui pourrait commencer d'ici 2024.

Des entreprises locales sont pour la réouverture

Le Regina Downtown Business Improvement District indique que la plupart des propriétaires d'entreprises locales situées sur la rue Scarth soutiennent son ouverture aux automobilistes.

De nombreuses entreprises souhaitent des zones de chargement avec un accès facile pour les véhicules afin de permettre les ramassages, les dépôts et les livraisons.

La directrice de Regina Downtown Business Improvement District, Judith Veresuk, estime que la Ville tente déjà de rénover plusieurs principales rues et que c'est maintenant au tour de la rue Scarth.

Je pense que ce que nous constatons, surtout après la pandémie, c'est la nécessité d'avoir ce que nous appelons des espaces flexibles, des espaces qui peuvent faire double emploi , précise-t-elle.

Avec les informations d’Alexander Quon