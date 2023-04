La revitalisation de la langue crie au centre d’une rencontre d’échanges à Edmonton

L’événement organisé à Edmonton a été marqué notamment par des présentations, des ateliers et une cérémonie du calumet.

C'est une journée pour célébrer la façon dont nous pouvons avancer ensemble , souligne Florence Glanfield, professeure à la Faculté de l’Éducation et directrice adjointe du programme de recherche autochtone à l'Université de l'Alberta.

Florence Glanfield, professeure à la Faculté de l’Éducation de l'Université de l'Alberta et directrice-adjointe du programme de recherche autochtone.

Pour l’aîné Elmer Ghostkeeper de la communauté métisse de Paddle Prairie, dans le nord de la province, cet événement est important, car « beaucoup de langues autochtones ont disparu à cause de la répression, de l'histoire du Canada, de l'histoire de la colonisation, des pensionnats… ».

Cette histoire coloniale, rappelle-t-il, n’avait qu’un objectif : assimiler les peuples autochtones, en les dépossédant notamment de leur langue maternelle, de leur spiritualité, et en les déracinant de leurs terres ancestrales. L’anglais a été imposé au point que beaucoup de parents ne permettraient pas à leurs enfants de s’exprimer dans une langue autochtone, souligne-t-il.

« Beaucoup d'Autochtones étaient gênés de parler leur langue, car on leur a fait croire qu'elle était primitive et qu'eux-mêmes étaient inhumains. Maintenant qu'ils commencent à apprendre et se servir de leur langue [...] ils voient le monde sous un autre angle. »