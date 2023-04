Le tournage de la 2e saison de la série The Last of Us aura lieu à Vancouver

Après l’Alberta, la série américaine The Last of Us de HBO débarque à Vancouver pour le tournage de la 2e saison.

Les acteurs Bella Ramsey et Pedro Pascal tourneront sur la côte ouest les scènes de la deuxième saison de la série post-apocalyptique imaginée par Craig Mazin (Tchernobyl) et Neil Druckmann – le créateur de la série de jeux vidéo éponyme.

Nous étions ouverts et souhaitions faire venir le tournage ici , a déclaré le maire de Vancouver, Ken Sim, en conférence de presse vendredi. Ce dernier s’est targué des forces de la ville, classée selon lui comme une des meilleures destinations pour la production cinématographique.

Pedro Pascal et Bella Ramsey incarnent les deux personnages principaux de la série «The Last of Us». Photo : HBO

« Cette annonce est la preuve que notre ville se démarque une fois de plus. Cette opportunité va créer de nombreux emplois. » — Une citation de Ken Sim, maire de Vancouver

Nous sommes impatients de prendre la relève du travail incroyable qui a déjà été réalisé en Alberta , déclare la présidente de Creative BC, Prem Gill.

La série télévisée The Last of Us est l’une des plus grosses productions jamais réalisées au Canada. La série a d’abord été tournée dans plusieurs régions de l’Alberta de juillet 2021 à juin 2022. À elle seule, la série a eu des retombées de plus de 200 M$ en Alberta.

La production en Colombie-Britannique devrait débuter d'ici le début de l'année 2024, d'après Geoff Teoli, commissaire du film de Vancouver.