Nouvel envol pour un avion de la Seconde Guerre mondiale

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Hawker Typhoon JP843 a été utilisé par trois escadrons canadiens. Cet avion a joué un rôle majeur dans la bataille de Normandie , raconte Ian Slater, chef de projet de la compagnie Typhoon Legacy, basée dans la vallée de Comox.

La restauration de cet appareil sert à rappeler aux gens les sacrifices qu’ont faits les Canadiens qui ont servi pendant la guerre , estime Ian Slater. Cependant, son équipe et lui souhaitent que ce ne soit pas seulement une pièce de musée.

« Le but de notre travail est de voir cet avion voler de nouveau, de réentendre le moteur Sabre et de faire connaître les sacrifices consentis par ses équipages. » — Une citation de Ian Slater

Ian Slater a consacré sa vie à reconstruire l'avion militaire Hawker Typhoon. Photo : Radio-Canada / MIKE MCARTHUR (CBC)

Une machine redoutable

Le Hawker Typhoon était un avion de soutien au sol qui souffrait de problèmes de conception mais dont les pilotes se sont avérés déterminants pour inverser le cours de plusieurs batailles d'envergure en faveur des forces alliées.

En 2016, Jack Hilton, un pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale, avait relaté au micro de CBC les dangers auxquels il était exposé dans le cockpit d'un Typhoon.

Nous volions à 30 mètres, à 60 mètres, parfois aussi bas qu'à 15 mètres du sol, avait-il dit. [...] Nous devions parfois atterrir à plus de 120 milles à l'heure [190 km/h]. Le Typhoon était une machine redoutable.

Une plaque signalétique avec les numéros de brevet d'un moteur Napier Sabre. Photo : Radio-Canada / MIKE MCARTHUR (CBC)

Nous avons perdu pilote après pilote. Vous regardiez et votre ailier était en feu, et tout ce que vous pouviez dire était "Saute Charlie, saute," a-t-il poursuivi. Dans pareil contexte, les liens deviennent fragiles, tu es arrivé au point où tu ne t'es pas fait d'amis, tu as fait des connaissances.

Plus de 3 300 Typhoons ont été construits pendant la guerre, mais il n'en reste aujourd’hui qu'un seul et il n'est pas en état de voler. Ian Slater avance qu’un Typhoon n'a pas pris l'air depuis la fin des années 1940 ou le début des années 1950.

La passion d’une vie

La firme Typhoon Legacy n’en est pas à son premier essai de reconstruction de cet aéronef. En 2019, alors que tout était sur la bonne voie, il lui manquait cependant un moteur Napier Sabre à 24 cylindres. Moins de quarante pièces de ce type existaient, dont la plupart avaient été récupérées après des accidents.

Finalement, c’est auprès d’un collectionneur que la compagnie a trouvé la pièce rarissime. Pour l’acquérir, il leur a fallu trouver un moteur Rolls-Royce Merlin fonctionnel en échange.

Ian Slater et son équipe ont donc passé trois ans à remettre à neuf leur part du troc.

L'équipe de la compagnie Typhoon Legacy a passé trois ans à reconstruire un moteur Rolls-Royce Merlin pour l'échanger contre un moteur destiné à propulser le Hawker Typhoon. Photo : Typhoon Legacy Co

Aujourd’hui, ils consacrent leurs efforts à faire fonctionner le moteur Napier Sabre. Ils prévoient faire de l'ingénierie inversée et produire les pièces nécessaires pour faire voler l'avion de nouveau.

« Voir et entendre de nouveau voler un Typhoon propulsé par un Sabre sera le point culminant de ma vie. » — Une citation de Ian Slater, chef de projet de Typhoon Legacy

Motivé par l'idée de voir un jour le chasseur-bombardier prendre son envol, Ian Slater sait que ce jour-là sera incroyable .

J'ai passé presque toute ma vie à travailler à cette fin , confie-t-il.

D'après un article de Jon Azpiri (CBC)