Hausse de taxes municipales : un comité de commerçants se forme aux Îles-de-la-Madeleine

Après avoir reçu un premier avis de taxation municipale depuis l’adoption du budget 2023, en décembre dernier, certains entrepreneurs ont ressenti une certaine surprise en constatant que le taux d'imposition avait bondi en flèche.

Dans la dernière mouture de son budget, la Municipalité a augmenté de 30 % le taux de taxe foncière des commerces et de 45 % celui des entreprises industrielles. Or, certains entrepreneurs auraient subi des hausses plus élevées, indique le comité.

Je payais aux alentours de 34 000 $ de taxes et je suis rendu à 10 000 $ de plus , indique pour sa part Jacky Poirier, un membre du comité.

Il y a des commerçants qui fonctionnent de façon saisonnière qui nous ont dit à la rencontre qu’ils avaient des augmentations de 60 %, de 75 % et même de 100 % , affirme M. Poirier, qui est lui aussi entrepreneur et propriétaire d’un bâtiment commercial.

Jacky Poirier est président du conseil d’administration de l’Association touristique régionale des Îles. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

L’entrepreneure France Painchaud, qui possède et exploite le café-bar La Gabarre sur le site historique de La Grave, à Havre-Aubert, affirme avoir constaté une augmentation de 100 % sur son avis d’imposition.

Ce bâtiment-là me coûtait près de 4000 $ [en taxes] par année et je viens de recevoir un compte de taxes de 8125 $ , précise-t-elle. C’est énorme et je ne peux pas laisser ça comme ça.

Mme Painchaud loue également un autre espace commercial sur le chemin du Quai à Cap-aux-Meules pour y installer sa boutique d’arts visuels et de métiers d’art Emerance.

Même en étant seulement locataire, elle ressentira fortement l'impact de l’augmentation des taxes sur ses activités, affirme-t-elle.

France Painchaud est aussi locataire du bâtiment gris et bleu, à gauche. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

C’est clair que mon propriétaire a eu une hausse épouvantable de ses taxes et qu’il va devoir augmenter ses loyers. Et moi, je vais devoir augmenter les prix de mes produits. Au final, c’est le client, c’est le citoyen qui paye , dit-elle.

Mobilisation commerçante

Une centaine d’entrepreneurs et de commerçants étaient présents à la rencontre du comité mercredi, selon M. Poirier. Il s’attend aussi à une plus grande participation lors de la prochaine rencontre.

Un premier signal avait déjà été lancé par les industriels et par les commerçants à la fin de l’année dernière. La situation n'a toujours pas changé, selon Jacky Poirier.

On veut une discussion, une ouverture. On veut comprendre et on désire que les choses se fassent autrement parce qu’on n’est pas prêts à payer ces montants-là. Et si la Municipalité a été capable d’augmenter ces montants-là, je crois qu’ils sont capables de les diminuer. Pour ça, il faut peut-être mettre sur la glace ou, mieux, échelonner les paiements de certains projets , ajoute M. Poirier.

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a adopté un budget de 37 millions de dollars, soit une hausse de 23 % par rapport à celui de l'année précédente. Elle explique avoir dû composer avec une très forte hausse de ses dépenses.

On peut mettre beaucoup de choses sur le dos de la COVID-19 et sur beaucoup de facteurs, mais on se questionne beaucoup de notre côté , poursuit M. Poirier. Le coût de la vie augmente pour tout le monde, mais là, il y a vraiment une réflexion qu’on ne peut pas comprendre et on veut questionner la Municipalité.

« On s’inquiète beaucoup! C’est vraiment la survie de nos entreprises, de nos investissements. Certains entrepreneurs risquent d’être dans le rouge à cause de ce compte de taxes-là. » — Une citation de Jacky Poirier, président du conseil d'administration de l'Association touristique régionale des Îles

Par ailleurs, le comité peut compter sur l’accompagnement de la Chambre de commerce des Îles dans le processus.

Le nouveau directeur, Alexandre Lavoie, a pris part aux rencontres du comité. Il craint que certaines entreprises des Îles soient contraintes de mettre la clé sous la porte.

[…] Si demain matin la plupart mettent la clé sous la porte, on ne sera pas plus avancés , estime-t-il.

« En tant que directeur de la Chambre de commerce, je ne me vois pas intervenir mais bien accompagner ces entreprises-là pour avoir plus d'informations et pour trouver des solutions. » — Une citation de Alexandre Lavoie, directeur de la Chambre de commerce des Îles

Une hausse de taxes qui fait sursauter plusieurs commerçants aux Îles

Une réunion est prévue mercredi prochain entre le comité et la Municipalité.

Des commerçants et le comité se mobiliseront par ailleurs à la prochaine séance du conseil municipal, qui aura lieu le 11 avril prochain.

Le maire Antonin Valiquette indique qu'il rencontrera le comité. M. Valiquette n’a toutefois pas voulu commenter la situation avant d’avoir pris part à cette rencontre.

La date d’échéance du premier paiement du compte de taxes est prévue le 18 avril. Jacky Poirier espère parvenir à une entente avec la Municipalité d’ici là.