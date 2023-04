Zachary Richard au prochain Northern Lights Festival Boréal

Les organisateurs promettent un kaléidoscope musical, où des artistes de la première heure côtoieront les nouveaux pionniers du folk et de l’électronique.

La tête d’affiche de la soirée du 6 juillet est le groupe The Strumbellas. Ce groupe canadien est lauréat deux fois d'un prix Juno. Il s’est révélé à l’international avec sa chanson Spirits qui a été certifiée triple platine au Canada et en Italie et disque d’or aux États-Unis, en France et en Belgique.

Les artistes francophones seront à l’honneur le vendredi soir

Stéphane Gauthier, directeur général et culturel du Carrefour francophone de Sudbury, se réjouit que la soirée du vendredi soit consacrée aux têtes d’affiche francophones, auxquelles la Slague est associée.

« Avoir une soirée consacrée avec autant de têtes d’affiche francophones, c’est un effort récent et concerté. » — Une citation de Stéphane Gauthier, directeur général et culturel du Carrefour francophone.

L'illustre auteur, compositeur, poète, mais aussi chanteur Zachary Richard montera sur scène le 7 juillet. Cette figure incontournable de la francophonie compte 21 albums à son actif, dont plusieurs ont été sacrés or et platine.

Stef Paquette, qui performera au festival le vendredi 7 juillet, a participé au dévoilement de la programmation de l'édition 2023. Photo : Radio-Canada / Sihem Gadi

Stef Paquette remontera sur scène aux côtés de l’orchestre symphonique de Sudbury. Lors du dévoilement du programme du festival, il nous a confié qu’il est très reconnaissant et se réjouit de se renouer avec l’orchestre symphonique. Il partagera également la scène avec d’autres artistes tels que Mehdi Cayenne et Laura Niquay.

« J'espère qu'il ne pleuvra pas, mais je serai quand même là derrière pour faire signer mes albums par Zachary Richard! » — Une citation de Stef Paquette, artiste musicien.

Le groupe Sloan sera en vedette le samedi 8 juillet. Ce groupe rock n’ roll a fait paraître 13 albums complets et a reçu 10 nominations au Juno, dont une a été remportée.

En tête d’affiche du dernier jour du festival le 9 juillet, nous retrouverons Mountain City Four avec Martha Wainwright qui assurera le remplacement de sa mère Kate McGarrigle, aujourd’hui décédée. En août 2022, le groupe folklorique canadien des années 1960 et 1970 Mountain City Four a annoncé la parution d’un album homonyme. Celui-ci comprend quinze enregistrements inédits qui datent de 1963 à 1970 et qui témoignent des débuts de Kate et Anna McGarrigle.

D’autres artistes se joindront au grand rassemblement musical dont Valdy Valdy, qui a joué au tout début du festival, dans les années 1970. Il a ensuite remporté plusieurs prix Juno. Le groupe torontois Fast Romantics fera ses débuts au festival le 8 juillet.

Le public du festival rencontrera aussi Angélique Francis et son groupe qui sont lauréats d'un prix Juno cette année.

Autre nouveauté

Il y aura également un nouvel événement nommé Tapis rouge, à la Place des arts du Grand Sudbury. Des stands d’art visuel, des artisans, des vendeurs seront présents. Il y aura aussi des activités familiales créatives et des spectacles pour les couche-tard tout au long du festival.