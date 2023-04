L’Agence de revenu du Canada débutera la médiation avec l’AFPC-SEI en avril

La reprise des négociations est prévue de se tenir entre le 17 et le 20 avril prochains. Celle-ci fait suite aux recommandations émises par la Commission de l'intérêt public remise aux parties le 14 février dernier.

L’ ARC dit respecter le processus de pourparler et soutient qu’elle demeure résolue à poursuivre des négociations constructives avec l’ AFPC-SEI en vue de conclure une nouvelle convention collective qui soit à la fois juste pour les employés et raisonnable pour les contribuables canadiens.

L’Agence se dit d’ailleurs confiante quant au fait que les parties trouveront de nombreux domaines pouvant donner lieu à des compromis et à des échanges potentiels .

Elle affirme toutefois qu’elle reconnaîtra et respectera le droit de grève des employés dans le cas où aucune convention ne serait signée.

Si une interruption de travail devait survenir, l’ ARC informe que certains de ses services pourraient être retardés ou rendus indisponibles. Elle se dit tout de même impatiente de reprendre les négociations et prête à faire des efforts raisonnables.

De son côté, le Syndicat indique s'attendre à ce que l' ARC se présente à la table prête à aborder les questions fondamentales, notamment les salaires équitables, le télétravail et le travail à distance, la sécurité d'emploi et l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.