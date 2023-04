Lise Watier revient sur le mouvement #MoiAussi et sa carrière d’entrepreneure

Dans les années 1960, un jeune comédien que Lise Watier côtoyait dans le cadre du travail et avec qui elle se liait d’amitié l’a invitée à la répétition d’une pièce de théâtre. Elle raconte que lorsqu’elle s’est rendue sur place, l’animatrice et mannequin a compris qu’il s’agissait d’un subterfuge. Elle était seule avec le comédien, qui s’est déshabillé devant elle.

Bien qu’elle témoigne aujourd’hui de l’événement en entrevue avec Patrice Roy, Lise Watier souligne qu’à l’époque, elle n’aurait jamais même envisagé d’en parler à quelqu’un.

Il ne m’a pas touchée, mais je n’aurais jamais eu l’idée de le [dénoncer] ou de me plaindre à quelqu’un , raconte-t-elle.

Elle croit que le mouvement #MoiAussi, qu’elle qualifie de vent de fraîcheur, est bénéfique pour mettre en perspective des comportements qui n’auraient jamais dû être tolérés.

« Pour moi, ce mouvement-là a éveillé toutes celles qui ont, de près ou de loin, vécu quelque chose. » — Une citation de Lise Watier

À ses yeux, une telle prise de pouvoir de la part des femmes n'aurait pas été possible à l’époque. Je pense qu'aujourd’hui, il y a une force féminine, soutient-elle. Je pense que les femmes se rendent compte de la capacité qu’elles ont, alors qu’avant elles ne s’en rendaient pas compte.

Tout le monde pense connaître Lise Watier. Depuis plus de soixante ans, elle fait partie du paysage public. Elle est une des premières femmes d'affaires du Québec. Elle a ouvert des chemins et elle est très fière de voir que ses produits trônent toujours sur les tablettes des pharmacies. Comment voit-elle le chemin parcouru pour les femmes d'affaires?

L’entrepreneuriat au féminin

En 1972, Lise Watier lance sa propre gamme de cosmétiques. Bien qu’elle rencontre de nombreux refus de la part des banques, particulièrement réticentes au départ, l'entreprise qui porte son nom finira par atteindre un chiffre d’affaires de 27 millions de dollars.

Dès qu’on ne croyait pas en mon projet, ça me stimulait pour leur prouver qu’ils avaient tort , raconte-t-elle.

La carrière de Lise Watier 1960 : Lise Watier entame sa carrière à la télévision. Elle est animatrice, chroniqueuse et mannequin.

1968 : Elle fonde l’Institut Charme et Beauté Lise Watier à Montréal, où elle offre aux femmes des cours de maquillage et d’estime de soi.

1972 : Elle met sur pied sa propre marque de cosmétiques, appelée Lise Watier.

2007 : La société d'investissements Imperial Capital Corporation , située à Toronto, devient l’actionnaire majoritaire de l’entreprise Lise Watier.

, située à Toronto, devient l’actionnaire majoritaire de l’entreprise Lise Watier. 2010 : L’entrepreneure lance la Fondation Lise Watier, qui soutient les femmes dans la recherche de l’autonomie financière.

Elle croit qu’une partie de son succès s’explique par la confiance qu’elle a acquise auprès des femmes alors qu’elle était animatrice à la télévision. Sa sincérité et sa rigueur lui ont permis de devenir une véritable référence pour ses auditrices.

Pionnière en affaires, Lise Watier a été l’une des premières femmes du Québec à connaître le succès grâce à sa propre entreprise.

« C’est une porte que j’ai ouverte à toutes les femmes du Québec. [...] Je suis fière de ça. Si j’ai pu le faire, d’autres peuvent le faire aussi. » — Une citation de Lise Watier

En 1983, elle a reçu le prix de l’homme d'affaires du mois , puisqu’une telle catégorie était inexistante du côté féminin. Par la suite, j’ai réussi à faire changer le titre pour personnalité du mois , mentionne-t-elle en souriant.

Lorsqu’on lui demande si la situation des femmes en affaires s'est améliorée depuis, elle soutient que le doute persiste grandement chez plusieurs d'entre elles. Selon elle, les femmes ont moins confiance en leur propre capacité et sont donc moins tentées de postuler pour obtenir des emplois ou des promotions.

Elle estime aussi qu’il est toujours plus difficile de vieillir pour une femme que pour un homme, même en 2023.

L’entraide en priorité

Aider les autres femmes a toujours été au cœur des ambitions de Lise Watier.

Dès 1968, alors qu’elle enseignait à son Institut Charme et Beauté, elle incitait les femmes à prendre la parole et à se tailler une place. Sa mission était non seulement de les aider à se mettre en valeur, mais aussi de leur permettre d’avoir confiance en elles.

En 2010, elle crée une fondation pour encourager l'entrepreneuriat chez les femmes et les aider à atteindre une autonomie financière. C’est d’ailleurs une réussite qui la rend particulièrement fière.