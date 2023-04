Inquiétudes autour de l’éventuelle fermeture de l’École de la GRC à Regina

La mairesse de Regina, Sandra Masters, indique que la présence du centre de la formation policière de la GRC dans la ville de Regina contribue au développement économique et social de la capitale provinciale.

Le fait que le personnel et les recrues passent par notre ville contribue à l'économie, grâce au recours aux entreprises, et même aux réunions qu'ils organisent ici, aux remises de diplômes et à toutes ces choses qui contribuent à notre économie , affirme-t-elle.

La majorité des représentants du gouvernement de la Saskatchewan, ainsi que d'autres acteurs politiques provinciaux, ont affirmé leur opposition à cette recommandation de la Commission des pertes massives.

De leur côté, des députés fédéraux conservateurs de la Saskatchewan estiment que les recrues de la GRC soutiennent les activités culturelles et caritatives dans la communauté en participant, entre autres, à des collectes de fonds locales.

Le directeur général de l'Association des municipalités rurales de la Saskatchewan (SUMA), Jean-Marc Nadeau, croit, pour sa part, que les répercussions de la fermeture du Dépôt pourraient davantage toucher les employés qui y travaillent.

Au niveau des employés qui travaillent à l'Académie, eux ne sont naturellement pas abrités sur la base donc ils habitent à la ville de Regina ou aux alentours. Donc, c’est sûr que ça, ça aurait un impact. Au niveau du tourisme, ça aurait un impact aussi parce que l’Académie de la GRC reçoit des touristes pratiquement tous les jours , explique-t-il.

Contacté par Radio-Canada, l’Office du tourisme de la Saskatchewan n'a pas souhaité commenter la recommandation de la Commission des pertes massives.

Avec les informations de Camille Cusset