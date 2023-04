Une Madelinienne peut rentrer chez elle pour poursuivre ses traitements d’hémodialyse

Ma première réaction, c’était que je n’y croyais même pas! Je pensais que c’était une farce. Je me disais, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas. C’est comme impossible , lance Guylaine Nadeau, qui pourra commencer ses traitements à compter du 10 avril.

La femme qui doit filtrer son sang plusieurs fois par semaine était persuadée qu’elle allait devoir rester à Québec jusqu’à l’automne ou l’hiver prochain.

« J’ai crié, j’ai pleuré. » — Une citation de Guylaine Nadeau

Depuis janvier, Guylaine Nadeau et son conjoint sont forcés d’habiter à Québec, ce qui leur occasionne des frais supplémentaires. Elle a même organisé une campagne de sociofinancement pour amasser assez d’argent pour payer ses factures.

Ma vie change. Ce n’est pas pareil quand on a une vie aux Îles-de-la-Madeleine puis qu’on se retrouve enfermé ici dans un demi-sous-sol avec pas d’auto à devoir aller faire ses traitements en taxi , raconte-t-elle.

Les Îles-de-la-Madeleine, c’est au grand air, c’est chez nous, c’est notre maison. On est bien, on peut sortir, marcher, ce n’est pas comme à Québec. Nous, on vient des Îles, moi j'aime aller prendre des photos dans la nature, et il n'y en a pas beaucoup ici , poursuit la Madelinienne.

Guylaine Nadeau pourra obtenir les soins dont elle a besoin aux Îles-de-la-Madeleine à compter du 10 avril. (Photo d'archives) Photo : Jean-Marc Cummings

Un service d’hémodialyse a pourtant été inauguré aux Îles-de-la-Madeleine en 2019, après que Guylaine Nadeau se soit battue pour son instauration sur le territoire. Sa sœur, qui souffrait de la même maladie, est décédée avant de pouvoir être traitée aux Îles.

Quand j’y repense, je me dis, je suis forte pareil, parce que je n’aurais jamais pensé passer à travers tout cela , dit-elle.

Guylaine Nadeau a tenu à saluer l’aide du député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau. On s’est battus, lui faisait son bout, moi je faisais mon bout. On s'encourageait mutuellement , lance-t-elle.

Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Un problème qui demeure entier

Malgré tout, Joël Arseneau souligne que beaucoup de travail reste à faire.

« Ça ne veut pas dire que pour autant, le problème est réglé. » — Une citation de Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

On a d’autres personnes qui s’attendent à devoir recourir à des traitements d’hémodialyse et ils demeurent inquiets à savoir si on va devoir faire une bataille similaire à chaque fois , dit le député.