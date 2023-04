Le bâtisseur culturel Pierre Lampron s’est éteint

Avant de piloter la SODEC, de 1995 à 1999, M. Lampron a été à la tête des bureaux de Téléfilm Canada à Paris et à Londres. L’organisme lui a rendu hommage sur Twitter, soulignant qu’il a consacré sa carrière au développement et à la promotion de la culture québécoise .

M. Lampron a ensuite brièvement été PDG de TV5 Amériques au tournant des années 2000, avant d'œuvrer à TVA Films et Québecor jusqu’en 2009.

M. Lampron a été décoré comme chevalier de l’Ordre des arts et des lettres de la République française, de l’Ordre national du mérite de la République française et de l’Ordre de la Pléiade de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, en plus de remporter le prix Samuel de Champlain pour son rôle dans les relations entre la France et le Québec.

Il s’est aussi impliqué en politique municipale, notamment à titre de conseiller du district du Vieux-Rosemont et de vice-président de la Commission des finances publiques de la Ville de Montréal.

M. Lampron laisse dans le deuil sa femme, ses deux fils et ses six petits-enfants.