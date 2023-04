La Chambre de commerce de Rouyn-Noranda s’inquiète pour le projet Horne 5

Un projet minier innovant, vert, soutenu par des gens qui ont à cœur le bien-être de la communauté et qui ont envie de se dépasser au niveau minier , affirme d’emblée le président de la Chambre de commerce, David Lecours, pour décrire le projet Horne 5.

Il se dit très surpris et inquiet d’apprendre que le projet est en péril, puisque celui-ci se veut une occasion unique, selon lui, de développer une mine verte.

Le projet Horne 5 n’est pas un projet de mine ordinaire, c’est un projet de mine 4.0, même encore plus loin qui met de l’avant des investissements majeurs en matière d’innovation minière , fait valoir M. Lecours.

Horne 5 est en fait un projet de mine souterraine sous la Fonderie Horne. Ressources Falco souhaite y extraire de l’or et des minéraux critiques et stratégiques. Les installations de l’usine seraient situées derrière la Fonderie Horne.

Le ministère de l’Environnement estime que le projet ne respecte pas le règlement sur l'assainissement de l’atmosphère, qui stipule « qu’un projet ne peut être autorisé s’il est susceptible d’ajouter des contaminants dans l’air, dont la concentration est déjà supérieure aux normes en vigueur ».

On a l’impression que certains fonctionnaires du ministère de l’Environnement font du zèle avec cet article-là puisque Falco, selon nos informations, a fait la démonstration qu’il n'y aurait pas de contaminants supplémentaires dans l’air de Rouyn-Noranda. Pour une question de zéros après la virgule, on va bloquer un projet aussi porteur pour notre économie, notre communauté? C’est insensé , affirme David Lecours.

Il souhaite, comme la mairesse de Rouyn-Noranda, qu’on donne au moins l’occasion à l’entreprise de présenter son projet au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

Le projet Horne 5 de Ressources Falco est très important pour la communauté d'affaires de Rouyn-Noranda. (Photo d'archives) Photo : gracieuseté Ressources Falco

Un frein au développement

Le président de la Chambre de commerce s’inquiète aussi de l’impact de cette décision sur de futurs projets industriels à Rouyn-Noranda.

Si c’est cette interprétation qui est retenue, ça veut dire que tout projet industriel sur notre territoire est bloqué, non seulement sur notre territoire, mais dans tout le Québec , soutient M. Lecours.

Qu'en est-il de la zone d’innovation minière, des projets de valorisation de la Ville? Est-ce qu’on doit dire adieu à tout ça? Quel message veut nous envoyer exactement le gouvernement avec ce genre de décision? , demande David Lecours en mentionnant espérer l’appui des députés de la région et du ministre régional dans ce dossier.

Daniel Bernard assure qu’il posera des questions

Le député de Rouyn-Noranda - Témiscamingue, Daniel Bernard, estime de son côté qu’il ne peut pas vraiment intervenir en ce moment, dans le contexte où des négociations techniques ont toujours lieu entre le ministère de l’Environnement et Ressources Falco.

Ce sont des discussions d’experts , indique-t-il en reconnaissant qu’il s’agit d’un projet majeur pour Rouyn-Noranda.

Je veux savoir quand même quel est l’impact réel de cet article (de loi) et j’ai questionné le ministère à ce sujet. Dans un contexte comme on vit à Rouyn-Noranda, est-ce qu’il devrait être modulé ou pas? Je me questionne au moment où on se parle à cet égard-là , ajoute M. Bernard.

Le député provincial de Rouyn-Noranda - Témiscamingue, Daniel Bernard. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

Daniel Bernard dit aussi vouloir valider quel est l’impact de l’application de ce règlement pour le développement de Rouyn-Noranda.

Un règlement ne peut pas penser à toutes les situations qui peuvent se produire, mais je veux m’assurer, dans le cas de Rouyn-Noranda, que ce règlement ne soit pas pénalisant pour d’autres projets qui pourraient survenir dans les prochaines années , précise-t-il.

Daniel Bernard se fait rassurant concernant le projet de Zone d’innovation minière (ZIM) que souhaite développer la Ville de Rouyn-Noranda. Il signale que ce règlement s’applique au développement industriel uniquement, ce qui n’est pas le cas de la ZIM.

Le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Mathieu Lacombe, n’avait pas retourné nos appels au moment d'écrire ces lignes.