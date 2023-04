David Saint-Jacques inspire des élèves de Timmins

Quand on voit un astronaute, ça rend ça possible. C’est une autre avenue possible pour nos jeunes qui n’avaient peut-être pas envisagé d'être ingénieur , observe l’animateur de l’évènement et professeur de physique à l’École secondaire catholique Thériault, Éric Létourneau.

Il ajoute que ses élèves imitent souvent la carrière de leurs parents et ou de leur entourage quand vient le temps de choisir une profession.

Les gens typiquement vont passer à des carrières qu’ils connaissent ou qu’ils observent. La science parfois se rend un peu moins bien dans la mesure où il y a très peu d'émissions à la télé dont les personnages principaux sont des scientifiques , ajoute l'enseignant.

Éric Létourneau était aux commandes de la séance de question-réponse avec David Saint-Jacques devant un auditorium rempli à pleine capacité. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

L’idée, c’est d’avoir un certain pourcentage de nos jeunes qui vont le suivre, ce n’est pas caché , affirme l’organisateur de l'événement, Antoine Garwah de Science Timmins.

Généreux de son temps, David Saint-Jacques a expliqué son parcours aux élèves de le 8e à 12e année. Il leur a aussi décrit sa pratique de la médecine dans un village arctique jusqu’à son recrutement en mai 2009 par l'Agence spatiale canadienne.

Mais humble, l'astronaute canadien qui a passé le plus de temps en orbite (204 jours) n’a pas vanté tous ses accomplissements, préférant davantage encourager les élèves.

Savez-vous comment j’ai commencé pour devenir astronaute? Comme tout le monde, en étant un petit enfant très curieux et un peu rêveur, leur a-t-il dit.

Le rêve de David Saint-Jacques a pris forme vers l'âge de 7 ans, derrière son pupitre de classe. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

« Je ressentais que M. Saint-Jacques parlait à nos élèves. [...] M. Saint-Jacques était capable de mettre de l’énergie et de la passion » — Une citation de Éric Létourneau, animateur de l'évènement

David Saint-Jacques avait toute l’attention des élèves quand il montrait des images de son aventure à bord de la station spatiale internationale. Il montrait entre autres que les choses les plus banales n'apparaissent pas dans l'espace sous la forme typique que nous connaissons.

Tyson McGee avait les yeux brillants en possant sa question à l'astronaute David Saint-Jacques. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

J’ai beaucoup aimé comment il pouvait voir la planète [Terre] de la station spatiale, spécialement d’être capable de voir les éclairs du top. J’ai trouvé ça vraiment fascinant , a commenté l'élève Eloise Bekkers à propos du flash bleu en forme de dôme aperçu dans la vidéo de M. Saint-Jacques.

L'astronaute a terminé sa conférence en invitant ses interlocuteurs à eux aussi se laisser porter par leurs plus grandes aspirations.

Le message a manifestement trouvé son public.