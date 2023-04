Des nouveaux arrivants découvrent la culture des Prairies à la foire agricole de Brandon

Inaugurée en 1906, cette foire agricole est l’une des plus anciennes expositions d’agriculteurs de l’Ouest canadien. Cet événement annuel met en valeur non seulement en valeur des installations agricoles mais aussi des concours de saut d'obstacles et plusieurs autres divertissements.

Parmi ces visiteurs se trouvaient Kaltoum Alaveid, 17 ans, et sa famille qui sont venus au Canada après avoir fui la guerre en Syrie.

Ces derniers faisaient partie d’un groupe qui ont pu visiter la Foire royale d’hiver du Manitoba mercredi par l’intermédiaire des Westman Immigrant Services.

Lors de cette visite, Kaltoum Alaveid a aussi pu renouer avec la vie qu'elle a laissée derrière elle quand elle est allée au zoo pour enfant. Elle raconte qu'elle a vu de nombreux animaux du même type que ceux que son père et son grand-père avaient dans leur ferme en Syrie.

« J’étais un peu nerveuse parce que je ne les avais pas touchés depuis trois ou quatre ans. » — Une citation de Kaltoum Alaveid, immigrante

Kaltoum Alaveid ajoute que sa vie a beaucoup changé depuis que sa famille a fui la guerre en Syrie, il y a près de 10 ans. Sa famille est arrivée à Brandon en novembre 2020 après avoir passé du temps au Liban.

L'habitant de Brandon originaire du Burundi Arnaud Mabatalo est lui aussi venu assister à cet événement en compagnie de son ami Eloge Kakozi, qui a quitté le Congo pour s’installer dans la région il y a trois mois.

Arnaud Mabatalo, à gauche, et Eloge Kakozi explorent la foire. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Arnaud Mabatalo a été surpris de voir autant de gens venir à une foire hivernale, même dans le froid persistant du début du printemps.

Nous n’avons pas ce genre de choses parce qu’il fait chaud dans mon pays , mentionne-t-il.

Une intégration socioculturelle à Brandon

Une centaine de nouveaux arrivants ont eu l’occasion de découvrir la tradition de Brandon avec les guides de la Foire royale d’hiver du Manitoba.

Un guide fait visiter le zoo à Alaveid et à sa famille. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

La responsable de l’action communautaire au sein de l’organisation Westman Immigrant Services, Hannah Holt, indique qu'en 2022, plus de 2000 résidents permanents se sont installés à Brandon, un chiffre jamais vu auparavant dans cette région située dans le sud-ouest du Manitoba.

Hannah Holt estime que la Foire royale d’hiver du Manitoba est un excellent moyen d’aider les nouveaux arrivants à s’intégrer dans la culture canadienne, car c’est une occasion d’interagir avec l’industrie agricole qui est un élément majeur de l’économie manitobaine.

C’est absolument fantastique pour nos nouveaux arrivants d’avoir la possibilité de s’installer et d’interagir avec des personnages canadiens incontournables comme Al Simmons et Doodles le Clown , déclare-t-elle.

Simmons termine son spectacle en chevauchant son "vélo-cheval". Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

De son côté, le directeur général de l’Exposition provinciale du Manitoba, Mark Humphries, explique que l’objectif de la visite de ces nouveaux arrivants est de leur permettre de découvrir les goûts, les odeurs et les sons de l’événement . C’était un peu un facteur de réconfort pour eux , explique-t-il.

La Foire royale d’hiver du Manitoba se déroule du lundi 27 mars au samedi 1er avril.

Avec les informations de Chelsea Kemp