Des piétons de plus en plus à risque dans l’angle mort

Depuis longtemps, on associe davantage les angles morts aux véhicules lourds, avec raison. Or ils ne sont pas les seuls à présenter ce problème : les véhicules utilitaires sport (VUS), les camionnettes et les fourgonnettes présentent tous des surfaces d’angles morts bien plus étendues que celles des voitures. Et depuis 30 ans, ce type de véhicules personnels, plus hauts et plus costauds, gagnent en popularité, transformant le paysage automobile.

La zone délimitant les angles morts à l'avant d'une camionnette Photo : Radio-Canada / François Dubuc

Selon une récente étude de HEC Montréal, entre 1990 et 2020, le nombre de camions légers pour passagers sur les routes du Québec a plus que triplé.

Bien des gens achètent ce genre de véhicule sans connaître toute la portée de ses angles morts , soutient Yanik Payment, qui est enseignant au Centre de formation du transport routier (CFTR), à Mirabel.

On présume souvent, à raison, que les angles morts dans une voiture se situent principalement derrière le conducteur, à sa gauche et à droite. À bord d’un véhicule plus haut et plus gros, des angles morts s’étendent aussi à l’avant.

Yanik Payment dispose des cônes au sol pour délimiter les zones d'angles morts autour d'un véhicule. Photo : Radio-Canada

À partir d’un véhicule type parmi les plus vendus au pays, l’enseignant Yanik Payment, du CFTR , nous montre la taille et l’emplacement de ces angles morts à l’aide de cônes disposés autour du véhicule. À l’intérieur de cette zone, des piétons peuvent disparaître, totalement ou en partie.

L’angle mort devant le véhicule est en partie tributaire des capots plus longs et plus hauts. Pour tenter de réduire cette zone, certains constructeurs optent pour des capots légèrement plongeants. Néanmoins, leur hauteur est suffisamment imposante pour dissimuler un enfant qui se trouve à proximité. Ce dernier devra s’éloigner de six mètres avant que le conducteur ne puisse le voir de la tête aux pieds.

La hauteur du capot d'une camionnette peut atteindre la taille d'un enfant. Photo : Radio-Canada

Autres éléments qui génèrent des angles morts importants : les boîtiers des miroirs, souvent plus imposants sur les gros véhicules. Ils peuvent masquer la présence d’un objet, d’un piéton ou d’un enfant.

« Le miroir peut nous amener à une mauvaise perception. Étant donné qu'on voit une réflexion dans le miroir, on a tendance à oublier que, derrière le boîtier du miroir, il se crée un angle mort. » — Une citation de Yanik Payment, enseignant au Centre de formation du transport routier (CFTR) à Mirabel

Enfin, les piliers, de chaque côté du pare-brise, sont aussi une source considérable d’angles morts. Avec l’augmentation de la masse des véhicules, on a vu les piliers s’élargir au fil du temps, pour mieux protéger les occupants en cas de tonneau et y intégrer des coussins gonflables, mais cela a créé un problème de visibilité.

C’est particulièrement frappant durant les virages à gauche où le piéton et le véhicule se déplacent sensiblement à la même vitesse. Le piéton peut alors disparaître un long moment derrière le pilier gauche du pare-brise, avant de réapparaître soudainement quand le véhicule est à deux pas de lui.

Le boîtier du rétroviseur peut en partie masquer la présence d'un enfant. Photo : Radio-Canada

Aux angles morts de ces plus gros véhicules s’ajoute leur masse, plus imposante. Un VUS ou une camionnette dont le poids moyen atteint 1800 kg risque de blesser plus grièvement un piéton qui fait en moyenne 80 kg. Ce type de véhicules, plus haut, atteint davantage la tête et les organes vitaux, comparativement à une voiture, qui atteint davantage les jambes. Les chances qu’un piéton s’en sorte indemne dans ce type de collision sont plus faibles.

L’Institut d’assurance pour la sécurité routière aux États-Unis (IIHS) en a fait le constat. Ces gros véhicules sont plus souvent impliqués dans les accidents mortels de piétons que dans les accidents moins graves. Quand de gros VUS et des camionnettes frappent un piéton, ils sont plus susceptibles de le tuer , souligne Jessica Cicchino, vice-présidente de la recherche à l' IIHS .

La taille et la masse du véhicule ont une incidence sur la force de l'impact. Photo : Radio-Canada / François Dubuc

Les systèmes d’aide à la conduite – que ce soit des systèmes de freinage automatique, de détection de piétons ou de caméra pointées vers les angles morts – peuvent certes améliorer la situation dans certaines conditions de conduite, mais les risques que ces véhicules plus costauds posent à l’endroit des piétons demeurent.

La chercheuse Marie-Soleil Cloutier, de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), s’intéresse au sort des piétons comme usagers de la route. Elle rappelle que le piéton, que ce soit un enfant, un adulte ou une personne âgée, demeure plus vulnérable quand survient une interaction avec un véhicule routier.

« Les VUS sont très populaires parce qu’ils sont très sécuritaires pour les gens qui se situent à l'intérieur. Ce sont les gens à l'extérieur des véhicules qui sont moins en sécurité… parce que les gens à l'intérieur le sont plus. » — Une citation de Marie-Soleil Cloutier, directrice du Laboratoire piétons et espace urbain à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS)

C'est en partie la réflexion dans laquelle sont pris les législateurs comme les constructeurs de véhicules, à savoir que la sécurité des uns ne peut pas se faire au détriment des autres usagers de la route.