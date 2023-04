Fredericton fait de la lutte contre la criminalité sa nouvelle grande priorité

Le ministre de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick, Kris Austin, souhaite voir plus de policiers dans les rues, et construire une nouvelle prison dans la province. Son objectif est de combattre le crime, le plus fermement possible.

Cette nouvelle priorité s’est d’ailleurs reflétée dans le dernier budget du gouvernement conservateur, où 29,5 millions $ sont consacrés à l’augmentation des effectifs de la GRC dans la province.

Le gouvernement va financer l'embauche de 80 policiers supplémentaires au sein de la GRC. Photo : Radio-Canada / Shane Magee

« Dans ce budget, nous accordons la priorité à la lutte contre la criminalité. » — Une citation de Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Le gouvernement veut s’en prendre particulièrement aux petits crimes qui semblent avoir augmenté dans la province. Nous avons besoin que les gens se sentent en sécurité dans leur cour arrière lorsqu'ils y laissent des choses, qu'elles seront là le matin , dit le premier ministre Blaine Higgs.

Une augmentation du nombre de policiers et de procureurs

Dans son discours de clôture du débat sur le budget pour 2023-2034, Blaine Higgs a annoncé l’embauche de 80 policiers de la GRC , dont 51 seront déployés dans des communautés rurales. Nous avons besoin d'une plus grande visibilité de la police dans un plus grand nombre de collectivités , a-t-il expliqué.

Aussi, Blaine Higgs parle d’une augmentation de 50 % du nombre de procureurs de la couronne, et de la formation d’une nouvelle équipe orientée sur le crime organisé.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, dit que la lutte contre la criminalité est une priorité du budget 2023-2024. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Nous ferons baisser le taux de criminalité, nous serons à nouveau l’une des provinces les plus sûres au pays , assure Blaine Higgs.

Et par-dessus tout, les conservateurs veulent s’assurer que les personnes qui ont commis un crime purgent leurs peines de prison. D’ailleurs, refusant toujours de rendre publics de nombreux détails, le ministre de la Sécurité publique a réitéré l’importance de construire une nouvelle prison.

Depuis que je suis ministre de la Sécurité publique, j'ai fait le tour de plusieurs régions de cette province, j'ai parlé aux résidents, et ils sont très préoccupés au sujet de leur sécurité , soutient Kris Austin.

Nous devons tenir les récidivistes responsables de leurs actes et rendre nos communautés à nouveau sûres , a lancé le premier ministre Higgs.

Une approche qui manque d’équilibre .

Tant les libéraux que les verts soutiennent que l’approche du gouvernement manque d’équilibre entre la répression et la prévention. On reproche aux conservateurs de ne pas faire des priorités de la santé mentale et de la toxicomanie, par exemple.

La cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, estime que la province devrait en faire davantage pour améliorer les soins en santé mentale. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

« Les ressources que j’aimerais voir augmenter, c’est les ressources en santé mentale, et de l’aide sociale. » — Une citation de Susan Holt, cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick

Le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau, voit dans cette nouvelle grande priorité des conservateurs de Blaine Higgs une dérive vers une droite plus populiste. Je pense que ça a pris des allures beaucoup plus populistes depuis l’arrivée de monsieur Austin, c’est vraiment la philosophie américaine, où peu importe le crime quelqu’un devrait être puni et servir du temps en prison, comme si ça allait vraiment régler le problème.

Kevin Arseneau, député vert de Kent-Nord, estime que l'approche du gouvernement s'apparente à une orientation politique populiste. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Un point de vue qui rejoint celui de la cheffe libérale, Susan Holt. Une approche des États-Unis ou de politique de la droite au fédéral, je pense que ça ne règlera pas le problème, et ça nous coûtera bien cher au futur.

« Avec l’arrivée de Kris Austin, on a vraiment un pied ferme à terre, et c’est comme s’il y avait juste une façon de faire. » — Une citation de Kevin Arseneau, député vert de Kent-Nord

Dans le budget 2023-2024, le gouvernement prévoit 3,7 millions $ pour réduire le taux de récidive des détenus. Il s’agit de formation pour le personnel des prisons, ainsi que des suivis après la libération des détenus.

Le gouvernement prévoit aussi 2,4 millions $ pour les services de santé mentale offerts à Campbellton, ainsi que 1,7 million $ pour les services en santé mentale et toxicomanie dans les communautés autochtones.

Ces investissements, toutefois, sont nettement inférieurs aux nouveaux fonds consacrés à l’augnalitémentation du nombre de policiers.