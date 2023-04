Lutte contre les changements climatiques : Laval reçoit près de 65 M$ de Québec

Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi qu’il versera 64,8 millions de dollars à la Ville de Laval pour qu'elle réduise son empreinte carbone et afin de combattre les changements climatiques.

L’annonce survient le jour du lancement du Plan climat de Laval, qui s’est engagée à réduire ses émissions de [gaz à effet de serre] (GES) de 33 % sous leur niveau de 1990 d'ici 2035 , selon le communiqué du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Les émissions annuelles de Laval se portent à 4850 tonnes de dioxyde de carbone (CO2), soit l'équivalent, en matière d'émissions, d'environ 4000 voyages aller-retour Montréal-Paris en avion , est-il indiqué.

Le financement s’inscrit dans le Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) du gouvernement provincial, lancé en 2020. Rappelons que Québec vise la carboneutralité pour 2050.

Ce nouveau soutien viendra donner à Laval une nouvelle impulsion dans la mise en œuvre de mesures clés du Plan climat qu'elle dévoilera dans les prochains jours. Toutes ces actions auront un effet significatif sur l'atteinte des cibles du Québec en matière de réduction des émissions de GES , est-il écrit dans le document signé par le ministre de l’Environnement, Benoit Charette.

Des demandes spécifiques à la Ville de Laval

Notamment, Québec incite Laval à mettre à la disposition des gens 140 bornes de recharge électrique publiques, auxquelles s’ajouteraient 50 bornes partagées entre la municipalité et la communauté .

Il est aussi demandé que la Ville plante près de 15 000 arbres et qu’elle s’efforce de déminéraliser plusieurs espaces totalisant 3660 m2 de terrain.

Les fonds devraient servir à décarboniser le parc immobilier municipal par le retrait du mazout, du propane et du gaz naturel au profit d'énergies renouvelables dans 40 bâtiments .

Pour y parvenir, le gouvernement propose l’utilisation de systèmes hydroélectriques ou géothermiques dans certains bâtiments municipaux et l’utilisation d’énergies renouvelables dans les bâtiments neufs et établis.

L’enveloppe totale du gouvernement réservée à accélérer la transition climatique locale est de 210,3 millions de dollars.

Des sommes ont déjà été versées à cet effet à Montréal, à Québec et à Gatineau.