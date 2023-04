Alma s’attaque au phénomène des chats errants

L’objectif de cette campagne est de contrer l’errance féline et les inconvénients qu’elle provoque. Deux secteurs seront ciblés : l’île Sainte-Anne et le centre-ville.

Une campagne de stérilisation permettra de réduire à long terme le problème d’errance féline qui se fait de plus en plus sentir sur notre territoire. Les chats errants qui seront ciblés pour le programme pourront être remis dans leur habitat sans crainte de les voir se reproduire et deviendront par le fait même des chats appartenant à la population , a fait savoir la conseillère municipale et présidente du comité d’errance féline, Audrée Villeneuve, par voie de communiqué.

La campagne aura pour nom Capture, stérilisation, remise dans l’habitat, maintient (CSRM). La Clinique vétérinaire Sagamie et des organismes du milieu y collaboreront, notamment Chats sans-abris, Mission félin et la Fourrière d’Alma.

Le programme de stérilisation nécessitera un investissement de 3000 $ et sera piloté par l’organisme Chats sans-abris.

Plus de 20 000 chats après 4 ans

Une vingtaine de chats mâles et femelles devraient être stérilisés, dans le dessein de limiter les naissances.

Certains comportements nuisibles comme l’odeur du marquage, le bruit excessif provoqué par les miaulements et les combats félins pourront donc être limités.

Selon la Ville d’Alma, un couple de chats, en un an, peut avoir jusqu’à 12 chatons. Il est estimé qu’après deux ans, leur descendance peut atteindre 144 chats. Après quatre ans le chiffre grimpe à 20 736.