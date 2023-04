Midjourney met temporairement fin aux essais gratuits de son générateur d’images

Ces dernières semaines, des utilisateurs et utilisatrices de Midjourney ont généré des hypertrucages (deepfakes) devenus viraux en ligne. Parmi les plus populaires, on compte des images de l’ex-président américain Donald Trump se faisant passer les menottes, ou encore le pape François vêtu d’un manteau blanc moderne, d’après le Washington Post.

Bien que ces images truquées aient été générées par la version 5 de Midjourney, un logiciel payant et le plus avancé de l’entreprise, elles semblent avoir suscité l’intérêt de curieux et curieuses, qui ont afflué sur le site pour faire des essais gratuits d’une version antérieure.

« Nous désactivons temporairement les essais gratuits jusqu'à ce que nous ayons déployé les prochaines améliorations du système. » — Une citation de David Holz, PDG de Midjourney

Le PDG David Holz a précisé agir de la sorte en raison d'une demande extraordinaire et d'un abus d'essai .

Les adeptes de l’IA de Midjourney devront débourser jusqu’à nouvel ordre au minimum 10 $ US (environ 12 $ CA) par mois pour utiliser le service.