Les Foreurs lancent un cri du coeur à leurs partisans

Dans son bilan de fin de saison, livré vendredi, le président Dany Marchand s'est dit très déçu de voir les Foreurs au dernier rang de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) au niveau des assistances.

Il affirme que le groupe d'actionnaires s'engage à faire mieux à tous les niveaux pour améliorer la loyauté et l’attachement de la population aux Foreurs. Le président ajoute cependant que ce travail doit être récompensé par un meilleur soutien des partisans.

Notre niveau de déception est assez prononcé, a-t-il lancé. On dit qu’on est une belle ville de hockey, mais ça fait mal au cœur de dire qu’on est derniers pour les assistances. Je peux comprendre que les partisans n'aient pas été gâtés depuis quelques années. Mais l’appui que l’on reçoit ne représente pas toute l’énergie et tous les efforts déployés par tous les membres de notre organisation. On mérite mieux.

Les Foreurs ont été exclus des séries éliminatoires 2023 dans la LHJMQ le 25 mars, au tout dernier match de la saison régulière. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Dany Marchand affirme que les actionnaires ont un plan de match sur deux ans pour renverser la vapeur, qui passe notamment par une plus grande implication dans le milieu.

Ce n’est pas facile pour les actionnaires, année après année, ajoute-t-il. On a un groupe de passionnés, mais on vieillit tous. On est engagés, mais on veut être en mesure de continuer à le faire dans un environnement soutenable. On va être heureux de tout faire pour garder les Foreurs à Val-d’Or, mais ça prend une reconnaissance du milieu, des partisans.

« C’est beau de se dire être partisan des Foreurs, mais entre ça et mettre ses culottes et ses bottes et poser le geste de venir nous voir 3, 4 ou 5 matchs, il y a une marge. C’est un effort qui doit se matérialiser. » — Une citation de Dany Marchand

L'assistance était sous les attentes en début de saison. Une moyenne de 1674 spectateurs par rencontre lors des 10 premiers matchs du calendrier régulier avait été observée. Pour leur dernier match, à domicile contre les Huskies, plus de 3000 amateurs s'étaient présentés au Centre Agnico Eagle.

Pas de reconstruction

Au niveau hockey, les Foreurs s'attendent à progresser la saison prochaine, après avoir raté de justesse les séries éliminatoires. L'entraîneur-chef et directeur général Maxime Desruisseaux estime qu’un noyau de jeunes joueurs de qualité semble se dessiner.

Nos échanges aux Fêtes ont fait en sorte que plusieurs gars ont eu une commande plus grande et ils ont pris leurs responsabilités, fait-il valoir. Leur courbe de progression est super belle. Nous avions quand même cinq recrues sur notre top 9 à tous les soirs. Notre gardien, Mathys Fernandez, a aussi pris du bagage important. Il faut maintenant bien entourer le jeune noyau et bâtir autour de ces joueurs.

Il y avait une foule de plus de 3000 amateurs au Centre Agnico Eagle de Val-d’Or pour le dernier match de la saison des Foreurs, samedi dernier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Desruisseaux reconnaît cependant qu'il faudra être patient avant de revoir les Foreurs parmi l'élite de la ligue.