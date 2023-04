5 ans après l’accident des Broncos, comment la sécurité routière a-t-elle changé?

Cinq ans se sont écoulés depuis l'accident tragique impliquant l’autocar de l'équipe de hockey des Broncos de Humboldt et depuis ce temps, des mesures ont été prises pour améliorer la sécurité routière en Saskatchewan.

Le conducteur du camion au coeur de cet accident tragique, qui a coûté la vie à 16 personnes et a fait 13 blessés, n'avait reçu qu'une formation de deux semaines avant de prendre la route, selon son ancien employeur.

En 2019, le gouvernement provincial a décidé de serrer la vis autour des formations pour les conducteurs de semi-remorques. Depuis ce temps, ceux qui souhaitent obtenir un permis commercial de classe 1 en Saskatchewan doivent obligatoirement suivre 121,5 heures de formation en classe et derrière le volant.

Au cours de la même année, le nombre d’heures de formation obligatoires de base a aussi été établi à103,5 heures à l’échelle nationale sous l’initiative de Transports Canada.

Selon la directrice générale de l'Association des camionneurs de la Saskatchewan, Susan Ewart, chaque province peut choisir de répartir ses heures de formation de la manière dont elle l’entend.

C'est ce qui explique pourquoi le nombre d’heures de formation obligatoires de base est plus élevé en Saskatchewan qu’ailleurs dans le pays.

En Saskatchewan, nous avons 121,5 heures de formation, réparties en trois sections différentes. Il y a donc 47 heures de théorie en classe, 17,5 heures de formation dans la gare d’attache et 57 heures de formation derrière le volant , indique-t-elle.

Susan Ewart précise qu'avant 2019, les aspirants conducteurs pouvaient simplement passer des examens théoriques et pratiques alors que la formation n’était pas obligatoire.

Elle affirme que cette différence se fait grandement sentir.

Les transporteurs à qui je parle à propos des nouveaux conducteurs, confirment que leur niveau de compétence est beaucoup plus élevé aujourd'huicomparé à 5 ans de cela. Il s'agit toutefois d'une formation de base et les conducteurs ont besoin de plus de formation sur le terrain pour réussir dans leur travail, ajoute Susan Ewart.

Pour sa part, le gouvernement de la Saskatchewan a accordé un investissement de 100 millions de dollars s'étalant sur une période de 5 ans pour améliorer la sécurité routière à l’échelle provinciale.

Même si aucune loi sur la conduite automobile n'a jusqu'ici été modifiée dans la province, le directeur des communications du ministère de la Voirie et de l'Infrastructure de la Saskatchewan, David Horth, explique que le gouvernement provincial a embauché un consultant indépendant.

Ce dernier a formulé une liste de 13 recommandations de sécurité pour l’intersection des autoroutes 35 et 335, le lieu où l’accident des Broncos de Humboldt est survenu.

Nous avons ajouté des voies de virage, un meilleur éclairage, des bandes rugueuses et davantage de marquages au sol des intersections dans toute la Saskatchewan , précise David Horth. Nous avons aussi examiné tous les grands carrefours de la province, soit plus de 750 carrefours que nous considérons comme majeurs, et nous avons amélioré les lignes de visibilité pour des centaines d'entre eux.

Il rappelle que les automobilistes doivent également faire leur part et prendre des précautions lorsqu’ils s’y engagent.

La sécurité est vraiment l'affaire de tous, et le gouvernement fera sa part pour essayer d'entretenir et d'améliorer le réseau routier du mieux qu'il peut , précise M. Horth.

Avec les informations de Jérémie Turbide