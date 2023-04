Bataille autour du drapeau de la Fierté dans une petite ville de l’Ontario

L'objectif, selon le conseiller John Scholten, est de rétablir la paix, l'harmonie et la sécurité dans notre communauté .

Cette mesure est proposée près d'un an après le vandalisme à l'endroit des banderoles de la Fierté installées au centre-ville par le Norwich BIA (Business improvement association). Certaines d’entre elles avaient été retirées, vandalisées et brûlées.

L'homme d'affaires Jacob Dey, qui dirige un magasin de matériel agricole à Tillsonburg, avait été accusé de vol et de méfait. Il s'était ensuite adressé au conseil municipal pendant une demi-heure, dans un discours qui comparait la communauté gaie aux nazis.

Les accusations portées contre Jacob Dey ont été retirées après les travaux communautaires qu’il a effectués.

Confusion sur l'interdiction possible d'un drapeau qui prône l'inclusion

Mais pour les opposants, l’interdiction des drapeaux de la Fierté ne participera pas au rétablissement d'un climat de paix.

Je suis un peu confuse que le fait de ne pas arborer un drapeau qui approuve la diversité, l'équité et l'inclusion crée un problème de sécurité. Je pense que c'est de la rhétorique et je pense que c'est une excuse pour continuer à discriminer la communauté 2SLGBTQIA+ , réagit la présidente de l’organisme Oxford Pride, Tammy Murray.

Selon elle, un certain nombre de membres de la communauté ne se sentent pas en sécurité à Norwich à cause de cette rhétorique religieuse de division .

2SLGBTQIA+ signifie bispirituel, lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer ou en questionnement, intersexué, asexuel, et autres orientations sexuelles et identités de genre.

Les drapeaux inclusifs de la Fierté – ceux qui comprennent des rayures noires et brunes pour représenter les communautés de couleur LGBTQ+ marginalisées, ainsi que le rose, le bleu clair et le blanc, qui sont aussi utilisées sur le drapeau de la Fierté transgenre – sont une représentation visuelle de la sécurité et de l'acceptation, souligne Mme Murray.

Il n'y a jamais eu de paix et d'harmonie

Le conseiller John Scholten affirme qu'il avait demandé au personnel de la Ville de préparer un rapport concernant un règlement sur le drapeau, ce qui n'a pas été fait. M. Scholten a donc décidé de prendre les choses en main et de demander lui-même des restrictions.

Ce n'est pas ma prérogative de faire augmenter les tensions. J'aimerais voir la paix et l'harmonie dans notre canton. Nous avons de nombreux types de personnes différentes, nous ne pouvons pas mettre un drapeau pour chacune d'elles , explique M. Scholten.

« Si les drapeaux de la Fierté sont autorisés, d'autres groupes voudront également des drapeaux. » — Une citation de John Scholten, conseiller municipal de Norwich

Mais les drapeaux sont un moyen de montrer aux gens que la communauté aime et accepte , répond Sydney Van den Hoek, une résidente de Norwich qui a exprimé son soutien aux drapeaux.

Les drapeaux de la Fierté montrent aux gens que nous sommes une communauté aimante et tolérante et que nous souhaitons simplement le meilleur pour tout le monde, que nous sommes une communauté diversifiée en matière de culture et de religion, de sexualité et d'orientation de genre, et nous en sommes fiers , souligne la jeune femme.

Sydney Van den Hoek explique que le drapeau LGBTQ+ est un symbole de tolérance et de diversité. Photo : (CBC News) / Michelle Both

« [John Scholten] dit que son objectif est de rétablir la paix, l'harmonie et la sécurité dans notre communauté. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu de paix et d'harmonie dans la communauté. » — Une citation de Sydney Van den Hoek, résidente de Norwich

Un groupe est fortement marginalisé et quand quelqu'un veut montrer son soutien [avec les drapeaux], ils sont démontés, détruits ou volés , poursuit Mme Van den Hoek.

Vers un mois de la Fierté?

De son côté, la conseillère municipale Alisha Stubbs demande au conseil de proclamer officiellement juin comme le mois de la Fierté, afin d'encourager et de promouvoir l'égalité pour la communauté 2SLGBTQ+ dans toute la municipalité .

Si nous voulons vraiment l'inclusion, la sécurité et l'harmonie dans la communauté, alors allons de l'avant. Nous savons que la représentation visuelle est en fait un facteur atténuant le risque de suicide chez les jeunes et les adultes , souligne Mme Stubbs, qui travaille avec des jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Si une chose apparemment petite peut aider à accroître la sécurité de quelqu'un, j'ai du mal à comprendre pourquoi on serait contre cela , poursuit-elle.

Les deux motions seront discutées lors d'une réunion du conseil du canton le 25 avril, à laquelle les membres de la communauté LGBTQ+ et leurs alliés prévoient d'assister.

Avec les informations de Kate Dubinski, de CBC