Une brigade de bienveillance à l’UQTR

Ce nouveau service en place depuis janvier 2023, vise à créer un environnement bienveillant sur le campus et vise à faire face aux besoins grandissants en matière de santé mentale chez la population étudiante.

Les membres de la Brigade peuvent offrir de l’écoute active et différents outils d’organisation, entre autres, ou réorienter les étudiants vers d’autres services offerts par l’Université, si tel est le besoin.

Selon Raphaëlle Labonté, l’une des membres de la brigade, le simple fait de pouvoir discuter avec quelqu’un qui partage une réalité similaire peut faire beaucoup de bien.

« Ça n’a pas besoin d’être gros comme intervention, seulement de pouvoir parler avec quelqu’un et de dire que les études, le travail ou les responsabilités nous stressent, ça peut faire du bien. » — Une citation de Raphaëlle Labonté, membre de la Brigade Re-Pairs

Cette formule de pair-aidance vise ainsi à offrir un service d’aide plus accessible et à briser l’isolement dans la communauté étudiante. Les membres de la brigade ont souvent eux-mêmes vécu ces réalités, et sont donc en bonne posture pour comprendre celles de leurs collègues.

Les membres de la brigade ont également tous suivi des formations sur la prévention du suicide, des violences à caractères sexuelles, ainsi que de témoin actif, pour leur permettre de mieux intervenir, au-delà de leurs expériences personnelles.

Une formule développée par et pour des étudiants

L’ UQTR a développé ce service ainsi qu’un plan d’action avec l’aide d’étudiants et d’étudiantes de la maîtrise en psychoéducation.

Pour Karine Allard, coordonnatrice de la Brigade Re-Pairs, il était important que le projet reflète les étudiants et qu'ils soient impliqués à toutes les étapes du projet.

Bien que l'initiative soit récente à l’ UQTR , celle-ci s’inspire de formules de pair-aidance présentes dans d’autres universités au Québec, depuis plusieurs années.

L’ UQTR a donc pu bénéficier du savoir-faire de l’Université de Montréal et de l’ UQAM en la matière.

« On croit au concept, on a parlé à d’autres universités et on sait que ça fonctionne. C’est confirmé, un étudiant qui en aide un autre, c’est une belle porte d’entrée pour les orienter vers d’autres services qu’ils n’utiliseraient peut-être pas en temps normal. » — Une citation de Karine Allard, coordonnatrice de la Brigade Re-Pairs